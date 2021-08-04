媽內疚沒將窗關好導致貓走失　開設尋貓網補償　6年後結局⋯⋯

與貓咪結下的緣份，像是冥冥中早已注定好。

住在美國麻省的Margaret Kudzma，在2015年時與愛貓失散了。當時貓咪Mini Max從沒有關好的窗戶狹縫裏鑽了出去，從此音訊全無。這些年來，Margaret一直想盡方法希望尋回Mini Max，卻總是換來失望。在尋找Mini Max期間，Margaret更開設了非牟利組織The Rescu Business，一方面希望獲得Mini Max的消息，另一方面也協助走失毛孩的主人互通消息。或許，好心真的會有好報，6年後Margaret收到一則短訊，令她激動得快要哭了出來。



這個尋貓故事，由美國麻省的Margaret Kudzma所分享出來。她在2015年8月時與愛貓Mini Max失散了。她一直內疚沒有將窗戶關好，令Mini Max有機會從窗縫中鑽了出去。

Margaret住在三樓，她一直擔心Mini Max從窗戶鑽出去時，會飛墮受傷或骨折。她每天都在禱告，希望Mini Max能回到身邊。接下來的日子，Margaret用盡了一切方法去尋找愛貓，可惜都找不到牠。後來，她在網上開設非牟利組織The Rescu Business，希望方便收到Mini Max的相關消息。但沒想到，這個平台漸漸變成了走失毛孩主人尋求協助的地方。

這些年來，Margaret在尋找貓咪Mini Max之餘，還會協助幫忙流浪貓，替走失毛孩主人尋找寵物。沒想到，在Mini Max失蹤6年後，Margaret收到了一個留言短訊，令她喜極而泣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，有什麼好消息，令Margaret高興得快要哭了出來。

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Margaret將尋回愛貓的故事，分享到社交平台，並希望藉此告知所有人，替寵物植入晶片的重要性。「如果你家門外突然出現流浪貓，可以的話請帶牠們到獸醫處檢查有沒有晶片，你的一個舉動，隨時可讓別人一家團聚。」

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，3年多前她一直餵養家樓下的浪貓「皮卡邱」，有天貓貓被鄰居帶回家收養，但幾小時後卻被遺棄。皮卡邱很是難過，她決定要誘捕牠，替牠尋家，誰料皮卡邱突然失蹤，於是她拜託其他流浪貓，幫忙一起尋找皮卡邱！▼▼



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點擊連結看全文：流浪貓剛有家就遭遺棄繼而失蹤 暖心女託貓同伴尋找 結局反高潮

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



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