東京奧運｜馬匹賽事中韌帶斷裂受傷　獸醫揭悲慘下場拍檔含淚訣別

東京奧運比賽，每天總是有人歡喜有人愁。

瑞士馬術代表Robin Godel，卻在這次比賽中，迎來與好拍檔的死別。當天賽事中，拍檔馬匹Jet Set在比賽時發生了意外，最終要人道毀滅。



Robin Godel與好拍檔馬匹Jet Set，已合作了１年多，要他作出這痛心的決定，他心底也很難過。（ig@robin.godel）

這宗令人傷感的死別事件，發生在東京奧運會8月1日的馬術賽事。當天，瑞士馬術代表Robin Godel與其14歲的拍檔馬匹Jet Set，原本約定要一起奪冠。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到Jet Set在距離終點不遠處，正要跳過水坑的障礙物時，發生了意外，導致右下肢近蹄位置的韌帶斷裂。獸醫檢查後即場表示，Jet Set的腳傷會導致牠往後的日子非常痛苦，只能人道毀滅處理。Robin無奈地接受了這個安排，並留言指：「牠在最喜愛的奔馳與飛躍中離開。」

點擊圖片放大看，為何Robin最終會同意以人道毀滅方式，去為拍檔馬匹Jet Set作解脫

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在Jet Set離開後，Robin已沒有再於社交平台上分享感受。相信他一定也很傷心，沒想過好拍檔會突然就離開了。不少人惡意批評，指Robin是殺了Jet Set的兇手，但在作出安樂死決定時，Robin的內心一定很悲痛。

國際馬術聯合會(FEI)也發布了一份聲明表示，「我們非常悲傷地宣布，由Robin Godel騎乘的瑞士馬Jet Set，在越野賽道受傷，最後不得不被安樂死。」隨後賽方會採集馬匹身上樣本，進行驗屍。

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