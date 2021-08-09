【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月9日：唐狗Rory

Rory
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：2個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 510090
晶片編號：605 021 639
Rory一身黑色毛茸茸的毛髮就讓牠看似一隻小黑熊。單看牠的樣子就應該能猜到牠性格呆萌了吧！尤其因左眼有白內障的關係，Rory對事物的認知都會慢三拍。譬如當你放食物在牠眼前時，牠都會需要你幾次提醒才看到食物的位置。另外，雖然Rory是隻活潑的毛孩，但牠卻不太喜歡過於好動的狗狗，會令Rory害怕得躲起來。相反，當遇上自己喜歡的同伴時，Rory便會自動走過去一併玩耍，有時候甚至會發揮小霸王的性格，想要搶其他狗狗的玩具！如果你對Rory有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月9日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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