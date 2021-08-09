【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月9日：唐狗Rory

Rory一身黑色毛茸茸的毛髮就讓牠看似一隻小黑熊。單看牠的樣子就應該能猜到牠性格呆萌了吧！尤其因左眼有白內障的關係，Rory對事物的認知都會慢三拍。譬如當你放食物在牠眼前時，牠都會需要你幾次提醒才看到食物的位置。另外，雖然Rory是隻活潑的毛孩，但牠卻不太喜歡過於好動的狗狗，會令Rory害怕得躲起來。相反，當遇上自己喜歡的同伴時，Rory便會自動走過去一併玩耍，有時候甚至會發揮小霸王的性格，想要搶其他狗狗的玩具！如果你對Rory有興趣，歡迎你來中心探望牠。

唐狗Rory