貓貓冷知識｜吃東西容易掉？12大貓咪高齡化徵兆飼主須細心照料

隨著現在醫學愈來愈發達，不僅人的壽命延長連動物的壽命也是，7歲以上的貓就算高齡貓了，因此家貓有超過大半輩子都在高齡期間渡過；然而老化不僅僅是行動力改變，連帶也會影響心理以及情緒反應。



貓咪高齡化徵兆（點擊圖片查看👇👇👇）

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以下就兩大分類淺談貓咪邁入高齡徵兆，看看你家超過7歲的貓咪是否也有這些症狀呢？

感官知覺的退化：跟人類老化一樣，五感知覺都會改變。

1、眼睛：視力變差，敏銳度降低，甚至有些會有白內障。

2、耳朵：聽力變差、重聽，因此叫聲也會跟著變大。

3、鼻子：嗅覺衰退，因為聞不出食物的味道而食慾變差，甚至吃了不該吃的東西。

4、嘴巴：年紀大的貓容易罹患牙周病而出現口臭、掉牙的症狀。

5、舌頭：吃東西變得容易掉，同樣的食物要比以前花比較多的時間才能吃進去。

6、毛髮：白色毛髮變多，整體毛髮變得沒有光澤也比以往容易掉毛。



行為能力改變或活動力下降：

1、睡眠時間變長，活動力變差，有些貓咪會比年輕時更愛撒嬌、有些則變得神經質。

2、變得不愛整理毛髮，尤其是長毛貓會很容易出現毛球。

3、鮮少磨指甲，指甲變得又厚又長。

4、肌力衰退變得不太能跳，不論往高或往低，跳躍的時候會猶豫。

5、在砂盆以外的地方尿尿，因為不想走太遠，或是忍不到砂盆；也有可能是腎功能下降導致上廁所不舒服而隨地解決。

6、代謝改變，腸胃消化變慢，變得容易便秘或是軟便等。



當飼主發現家裡貓咪已經慢慢出現以上這些現象，代表你的貓已經邁入高齡期，飼主必須更加細心的照顧愛貓、陪伴牠們；有些貓咪會因為這些老化現象心情受影響或是感到不安變得神經質，這都必須靠飼主貼身觀察才得以知道。

老化有時也會伴隨一些疾病的產生，因此只要發現貓咪行為模式有改變都必須嚴加觀察，稍有不放心還是建議帶去給獸醫檢查。

其實從年輕的時候就要注意貓咪的健康，在年少時打好基礎老了以後才會有健康的身體。

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