宣萱生日收$5000支票　抬頭寫流浪貓狗　你不知道她極愛狗11件事

宣萱下周三（8月18日）51歲生日，日前她在社交平台分享好友送上的生日禮物，內容是一張5000元的支票，不過抬頭人竟不是她，而是「保護遺棄動物協會」，希望她可以轉交給機構，幫助流浪動物。

雖然這份禮物不是由宣萱所收取，不過她就大讚這份禮物非常有意義。愛心滿瀉的她一向身體力行推廣愛護動物，除了經常為動物保護機構宣傳外，更多次親身參與義工活動。



（Instagram圖片：jessicahsuan_official）

宣萱下周三（8月18日）51歲生日，她日前在社交平台Instagram分享了好友Frances寄來的手寫信，內容是祝福她生日快樂，希望宣萱關愛的流浪動物，可以在未來的日子得到幸福和關愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

信件亦附上一張支票，支票金額一欄寫上5000元，不過抬頭不是宣萱，而是「保護遺棄動物協會」。宣萱表示很高興能收到這份禮物，並感謝好友送上如此有意義的禮物，並且代所有受到她幫助的流浪毛孩感謝她。

宣萱是娛樂圈中有名的愛狗之人，曾飼養超過10隻貓狗，當中大部分均為甚少人願意領養的中老年唐狗，印證她對狗狗的愛不但無分品種，亦無分年齡。她在高峰時期曾同時飼養6隻狗狗，並不時帶愛犬出席公開活動，鼓勵大眾以領養代替購買，尤其是對中老年的狗狗。

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愛心滿瀉的她一向身體力行推廣愛護動物，除了經常為動物保護機構宣傳外，更多次親身參與有關活動，如探訪兒童及步行籌款等。

同場加映：陀槍師姐2021｜宣萱與貓演對手戲做貓奴 家中愛貓還擁有特殊身份

無綫劇集《陀槍師姐2021》日前（1月25日）首播，而宣萱在劇中出演女主角Diana，將成為新一任陀槍師姐。這次她更在劇中會與貓咪有對手戲，因此令她對貓咪的愛意變得更濃厚。



【宣萱在劇中與貓咪有多場對手戲，她之前更領養了貓咪！點擊圖片放大看】



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【點擊圖片看宣萱在《陀槍師姐2021》裏的英姿》】



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愛心滿瀉的她一向身體力行推廣愛護動物，除了經常為動物保護機構宣傳外，更多次親身參與有關活動，如探訪兒童及步行籌款等。

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宣萱在高峰時期，曾同時飼養6隻狗狗，並不時帶愛犬出席公開活動，鼓勵大眾以領養代替購買，尤其是對中老年的狗狗。而她養的狗狗，從來沒有挑品種，對唐狗也是十分鍾愛。

同場加映：許多藝人在愛寵離世後，都有發文表示自己心底的哀痛

鄭秀文與許志安的愛犬Lucky仔去了彩虹橋，Sammi自然是傷感萬分。她日前（10月7日）在IG裏發布了千字長文，悼念離世狗狗。回顧Lucky仔最後的歲月，Sammi真的是時刻緊貼在Lucky仔身旁，並為牠付出了許多時間與心血。



【點擊圖片回顧，看看Sammi在Lucky仔最後歲月，是如何細心照顧，每個行為都實證她與狗狗之間早已不可分割】



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同場加映：除了愛犬離世，愛貓的離去同樣令人傷感。

藝人袁文傑愛貓「囝仔」去年因癌病逝世，轉眼一年過去，但袁文傑仍未能完全釋懷，昨日（9日）更發文坦言仍保留有囝仔所用的貓砂盆，並親自解釋背後原因，引起不少貓奴共鳴。



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