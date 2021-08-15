【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月15日：唐狗Cola

Cola
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：6個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 504855
晶片編號：605 010 024
由以往樣子呆呆，到現在蛻變成為一隻小帥哥的Cola，已經在中心尋家四個多月了。縱使等待的時間十分漫長，但Cola依舊保持著活潑開朗的心，每天都想跟自己的狗狗朋友玩耍！而說到最喜歡的玩具，那必定就是繩類玩具，每次都在期待著別人與牠玩拔河遊戲！此外，Cola擁有大無畏精神！即使對方是隻比自己大一倍的狗狗，Cola仍然能夠無懼地與牠玩耍！值得注意的是：由於Cola比較性急，吃東西的速度會過快，所以我們會建議使用慢食兜。Cola現正在中心等待一個溫暖的家，快來探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月15日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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