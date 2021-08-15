【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月15日：唐狗Cola

由以往樣子呆呆，到現在蛻變成為一隻小帥哥的Cola，已經在中心尋家四個多月了。縱使等待的時間十分漫長，但Cola依舊保持著活潑開朗的心，每天都想跟自己的狗狗朋友玩耍！而說到最喜歡的玩具，那必定就是繩類玩具，每次都在期待著別人與牠玩拔河遊戲！此外，Cola擁有大無畏精神！即使對方是隻比自己大一倍的狗狗，Cola仍然能夠無懼地與牠玩耍！值得注意的是：由於Cola比較性急，吃東西的速度會過快，所以我們會建議使用慢食兜。Cola現正在中心等待一個溫暖的家，快來探望牠吧！

唐狗Cola