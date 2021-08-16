【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月16日：大丹犬Big Boy

千萬不要給大舊飯的體型給騙到，誤以為牠是一隻成犬。其實大舊飯是一隻大丹混種，現在七個月大的牠已經重達四十一公斤，故此我們估計牠長大後應該會超過五十公斤！雖然大舊飯的體型十分龐大，但牠的內心仍是一個小朋友。譬如沒人陪伴的時候就必定會哭，有狗狗或人陪牠玩時就會開心到忘形！由於還是一隻幼犬的關係，大舊飯仍然十分喜愛咬東西，有時候累了更會趴下來，但口中依然咬著玩具不放！由於照顧大型犬隻都有一定的難度，所以我們會建議有養大型狗經驗且沒有小朋友的家庭飼養。如果你對大舊飯有興趣，歡迎你來探望牠。

大丹犬Big Boy