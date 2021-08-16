【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月16日：大丹犬Big Boy

Big Boy (大舊飯)
品種：大丹犬(混種)
性別：雄性
年齡：7個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 507926
晶片編號：604 783 045
千萬不要給大舊飯的體型給騙到，誤以為牠是一隻成犬。其實大舊飯是一隻大丹混種，現在七個月大的牠已經重達四十一公斤，故此我們估計牠長大後應該會超過五十公斤！雖然大舊飯的體型十分龐大，但牠的內心仍是一個小朋友。譬如沒人陪伴的時候就必定會哭，有狗狗或人陪牠玩時就會開心到忘形！由於還是一隻幼犬的關係，大舊飯仍然十分喜愛咬東西，有時候累了更會趴下來，但口中依然咬著玩具不放！由於照顧大型犬隻都有一定的難度，所以我們會建議有養大型狗經驗且沒有小朋友的家庭飼養。如果你對大舊飯有興趣，歡迎你來探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月16日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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