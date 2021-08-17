【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月17日：短毛家貓Tucker

撰文：敏兒
出版：更新：

Tucker

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：3歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 514785

晶片編號：605 023 089

Tucker是一隻十分緊張的貓咪，尤其當轉換到新環境或遇上陌生人的時候，貓貓很有可能會對你哈氣或者出手。由於還在適應階段，Tucker只會在沒有人的情況下才會出來活動及進食。我們不但建議有經驗且沒有小朋友的家庭領養，同時主人也要很有耐性，因Tucker始終都需要較長時間適應。另外，Tucker亦患有心雜音問題，故此主人亦須多加注意貓貓日常的起居飲食是否出現異常。如果你對Tucker有興趣，歡迎你來中心探望牠。
短毛家貓Tucker

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年8月17日

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