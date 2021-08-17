【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月17日：短毛家貓Tucker

Tucker是一隻十分緊張的貓咪，尤其當轉換到新環境或遇上陌生人的時候，貓貓很有可能會對你哈氣或者出手。由於還在適應階段，Tucker只會在沒有人的情況下才會出來活動及進食。我們不但建議有經驗且沒有小朋友的家庭領養，同時主人也要很有耐性，因Tucker始終都需要較長時間適應。另外，Tucker亦患有心雜音問題，故此主人亦須多加注意貓貓日常的起居飲食是否出現異常。如果你對Tucker有興趣，歡迎你來中心探望牠。

短毛家貓Tucker