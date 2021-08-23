「我真的從來沒有如此這樣愛過一個生命，所以在你生病的這十個月，我天天膽顫心驚，生怕如果有一天你離開我，我將會崩潰，變回空洞的軀殻。」

台灣一隻14歲西施狗「林餅餅」去年患上淋巴癌，幾乎每兩三天就要跑一次醫院，即使身體受到極大苦楚，餅餅仍非常堅強，持續抗病一年。上月初，餅餅連續7天都無法進食，但牠仍苦苦支撐，原來只為目賭媽媽幸福一刻，才願意離開。



餅餅一直是媽媽的心肝寶貝。（受訪者提供）

狗主Michelle接受《香港01》訪問時表示，在美國出生的餅餅，原本是舞台上發光發亮的比賽犬，但因身形過大，三個月大就被淘汰。之後牠開始居無定所，5歲前已被人遺棄過6次，最終遇上Michelle，「我在人生最困難無助的時候領養牠，然後牠成為我最大的精神支柱。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

命運的巨輪令他們遇上，一人一狗一直形影相隨，惟餅餅8歲那年，Michelle的家人重病，她要即時返回台灣。幾個月後，Michelle將愛犬從美國接過去，「牠從紐約搭了27小時的貨機飛到台北，一下機便立刻衝向我身邊狂舔15秒，然後才跑去旁邊尿尿，牠就是這麼愛主人。」

幸運之神沒有一直眷顧他們，年老的餅餅接二連三患上糖尿病及心臟病，最後更雙目失明，徹底進入黑暗的世界。去年牠確診淋巴癌，每兩三天就要覆診，即使化療的痛楚令牠痛苦不堪，臉腫得像蜂窩，只能頭歪歪的走路，餅餅仍苦苦支撐，最後當牠目賭媽媽幸福的一刻，才斷氣離開……

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「過往的每一天，媽媽都會抱你，親你，跟你説話。10年很長，但我想對你説的話更長，長到我們相處了10年，我仍然沒有把話説完。」Michelle很感謝餅餅來當她的小孩，希望未來沒有牠的日子，自己仍能有信心跟勇氣去創造美好。

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主痛心表示，家中16歲魔天使「小可」器官衰竭，早前牠病情惡化，但媽媽有急事要回公司，叮囑小可要等她回來。同時她亦聯絡了傳心師，想跟愛犬好好道別。誰知小可竟然透過傳心師轉述遺言，媽媽聽到後，飛奔回家……▼▼



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▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼



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