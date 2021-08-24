【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月24日：短毛家貓日日

日日
品種：短毛家貓
性別：雄性
年齡：6歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 516081
晶片編號：605 035 815
因主人離港的關係，日日便被棄養到愛協中心。相信第一眼看過日日體型的你，都一定會非常驚訝吧。日日不但看起來肉肉的，同時亦非常高大，聽說現在貓貓的體重已經超過七公斤！為免因過胖而患病，職員們都努力為日日減肥，現在正食用減肥糧來幫牠控制體重。此外，日日亦有牙石問題，建議將來主人為貓貓定期洗牙。而就日日的性格來說，牠可說是適應力非常高！不出幾日，就已經完全不怕陌生人，很多時候還會主動向人討摸摸！你，願意承諾日日一個永遠且充滿愛的家嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月24日
領養毛孩，足以改變牠們一生，亦為自己生活添上不少樂趣。一名本地貓奴最近領養了一隻小貓回家，就在他擔心小貓無法和家中的貓咪好好相處之際，小貓竟然識趣地用一招就化解了危機。
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