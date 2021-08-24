【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月24日：短毛家貓日日

因主人離港的關係，日日便被棄養到愛協中心。相信第一眼看過日日體型的你，都一定會非常驚訝吧。日日不但看起來肉肉的，同時亦非常高大，聽說現在貓貓的體重已經超過七公斤！為免因過胖而患病，職員們都努力為日日減肥，現在正食用減肥糧來幫牠控制體重。此外，日日亦有牙石問題，建議將來主人為貓貓定期洗牙。而就日日的性格來說，牠可說是適應力非常高！不出幾日，就已經完全不怕陌生人，很多時候還會主動向人討摸摸！你，願意承諾日日一個永遠且充滿愛的家嗎？

短毛家貓日日