【領養貓狗消息】《愛護動物協會》8月24日：短毛家貓日日

撰文：敏兒
出版：更新：

日日

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：6歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 516081

晶片編號：605 035 815

因主人離港的關係，日日便被棄養到愛協中心。相信第一眼看過日日體型的你，都一定會非常驚訝吧。日日不但看起來肉肉的，同時亦非常高大，聽說現在貓貓的體重已經超過七公斤！為免因過胖而患病，職員們都努力為日日減肥，現在正食用減肥糧來幫牠控制體重。此外，日日亦有牙石問題，建議將來主人為貓貓定期洗牙。而就日日的性格來說，牠可說是適應力非常高！不出幾日，就已經完全不怕陌生人，很多時候還會主動向人討摸摸！你，願意承諾日日一個永遠且充滿愛的家嗎？
短毛家貓日日

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年8月24日

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