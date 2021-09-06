野生動物效仿人類打鬥？貓咪才是模仿大師　學懂開門俾警察入屋

事情是這樣的，我躺在床上睡眼惺忪的玩手機。突然眼前出現這樣一條新聞——《北京野生動物園遊客起爭執，動物第一次看人類打鬥紛紛效仿》……突然給我整精神了！



按圖看看：北京野生動物園遊客群毆 園方：動物效仿人類打鬥，場面失控↓↓↓

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網友神補刀：

「有模仿打架的，還有模仿勸架的」

「可以模仿，但你別超越啊」

「好傢伙，買票進去給動物們表演了」

「把動物園的小動物們都帶壞了」

「動物：我看不懂，但我大受震撼」



據透露，這是北京野生動物園的動物們第一次看到人類之間的打鬥場面，令牠們印象深刻，當晚部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿，場面一度失控。在飼養員的耐心教育下動物們才明白打架不好，特別不好。我們看到北京野生動物園的袋鼠、土撥鼠等都打起了架，牠們有沒有模仿能力，這還有待考證。

不過眾所周知，很多其他動物都是有模仿能力的，比如海豚、猩猩、鸚鵡等動物。但你知道嗎？貓也能夠通過觀察學習，模仿人類的行為動作。畢竟，成年貓的智商相當於1至3歲孩子的智商。

比如，有位網友不小心傷到腳，只能在家裡跳著走路。他一瘸一拐的樣子被自家貓咪看在眼裡，然後就開始模仿他瘸腿的樣子……這模仿相似度99%，小貓咪還知道鏟屎官瘸的是左腳，哈哈哈（點圖看看貓咪的模仿）↓↓↓

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除了嘲諷鏟屎官瘸腿，貓還能模仿人類開門。不同類型門把手的門，聰明的貓咪通過觀察人類的動作就能輕而易舉的學會自己開門。

更絕的是，據說，有次豐台警局去抓人，敲嫌疑人家的門不給開，後來是他家的貓幫忙給開的門。

【相關圖輯】看見這５個怪行為 就知道貓貓一直在模仿你↓↓↓

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為此，我還上網查了些資料，想看看關於貓咪有沒有模仿能力這點，有沒有相關科學研究，沒想到果然被我查到了。

我看到，匈牙利羅蘭大學Claudia Fugazza教授在Animal Cognition雜誌發表過一篇名為Did we find a copycat? Do as I Do in a domestic cat (Felis catus) 的論文。

據說她之前10年一直致力於研究狗的認知，她會通過訓練狗重複牠們已知的動作，比如翻身等。具體做法是：

1. 對牠們說：Do as I do；

2. 人類演示該動作；

3. 對狗狗說：Do it。

如果狗狗照做成功，會給予獎勵。多次重複，狗就會把模仿人類動作和獎勵聯繫起來，只要聽到人說Do it，狗狗就知道只要模仿成功就會有獎勵。Claudia Fugazza 教授表示，「Do as I do」 的方法可用於測試和判定動物是否真的具有模仿能力。

Fugazza也找到之前一起做訓犬工作的Higaki合作研究，由她用「Do as I do」的方法來訓練她的11歲的母貓貓Ebisu。 Higaki說：「Ebisu對吃的很感興趣，訓練起來會很容易，牠還經常溜進我的訓犬課，因為牠知道那有好吃的。」Higaki一般會在晚上在她的寵物店進行實驗，Fugazza則進行遠程監督。

點圖看看實驗情況↓↓↓

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一開始，Fugazza的研究團隊發現這隻貓就能夠重複和模仿一些牠比較熟悉的動作，比如，開抽屜、躺下等。接下來，Ebisu的主人向牠展示了兩個全新動作，動作1：主人舉起右手，用牠觸摸盒子；動作2：主人彎下腰在紙盒上蹭臉。

總體而言，在16次試驗中有13次Ebisu都成功完成了模仿動作，準確度在81%以上。其中，在9次手觸摸盒子試驗中，貓有7次做對動作。在7次臉蹭紙盒試驗中，貓有6次完成了動作。

但動物行為學家Claudio Tennie並不以為然，他說，「這項研究中無法判斷貓是否天生具有模仿能力，只能說是訓練的結果。Ebisu把臉蹭在盒子上，可能只是想要掩蓋主人的氣味，我不相信這是模仿。」

不過，美國尤尼蒂學院的動物行為學專家Kristyn Vitale比較相信這個研究結果，因為幾年前，她的貓在看到自己按門鈴後，居然也開始模仿她按門鈴了。她說：「希望有人能繼續研究這個課題，這樣我們就能知道其實大部分貓都是具備模仿能力的。」

在查證文獻時，我還發現另一項研究表明，貓不僅會模仿人類的行為，就連生活習慣都會和共同生活的鏟屎官趨於相同。

《獸醫行為雜誌》Journal of Veterinary Behavior的研究人員研究了兩組貓，第一組貓住在室內裡生活，跟主人同吃同住，關係緊密。第二組過著散養式生活，且晚上被關在戶外過夜。隨著時間的推移，第一組的貓的飲食、活動和睡眠模式跟主人非常相似。而第二組貓的行為和性格都更加野性。

貓是一種聰明的動物，記憶力很好，牠們會觀察並學習我們的行為模式。牠們通過觀察學習就能知道食物放在哪、什麼時候吃飯、如何開門等等。就像，你餵久了的流浪貓，牠們總會在同一個地方，相同的時間節點蹲在老地方等你來。這些都是小貓咪通過觀察和學習人類的行為的結果。

雖然貓的一些天性和行為習慣是無法改變的，但人對貓的影響也是不容忽視的。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】