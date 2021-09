野生動物效仿人類打鬥？貓咪才是模仿大師　學懂開門俾警察入屋

事情是這樣的,我躺在床上睡眼惺忪的玩手機。突然眼前出現這樣一條新聞——《北京野生動物園遊客起爭執,動物第一次看人類打鬥紛紛效仿》……突然給我整精神了!



網友神補刀:

「有模仿打架的,還有模仿勸架的」

「可以模仿,但你別超越啊」

「好傢伙,買票進去給動物們表演了」

「把動物園的小動物們都帶壞了」

「動物:我看不懂,但我大受震撼」



據透露,這是北京野生動物園的動物們第一次看到人類之間的打鬥場面,令牠們印象深刻,當晚部分動物家庭在獸舍內紛紛效仿,場面一度失控。在飼養員的耐心教育下動物們才明白打架不好,特別不好。我們看到北京野生動物園的袋鼠、土撥鼠等都打起了架,牠們有沒有模仿能力,這還有待考證。

不過眾所周知,很多其他動物都是有模仿能力的,比如海豚、猩猩、鸚鵡等動物。但你知道嗎?貓也能夠通過觀察學習,模仿人類的行為動作。畢竟,成年貓的智商相當於1至3歲孩子的智商。

除了嘲諷鏟屎官瘸腿,貓還能模仿人類開門。不同類型門把手的門,聰明的貓咪通過觀察人類的動作就能輕而易舉的學會自己開門。

更絕的是,據說,有次豐台警局去抓人,敲嫌疑人家的門不給開,後來是他家的貓幫忙給開的門。

為此,我還上網查了些資料,想看看關於貓咪有沒有模仿能力這點,有沒有相關科學研究,沒想到果然被我查到了。

我看到,匈牙利羅蘭大學Claudia Fugazza教授在Animal Cognition雜誌發表過一篇名為Did we find a copycat? Do as I Do in a domestic cat (Felis catus) 的論文。

據說她之前10年一直致力於研究狗的認知,她會通過訓練狗重複牠們已知的動作,比如翻身等。具體做法是:

1. 對牠們說:Do as I do;

2. 人類演示該動作;

3. 對狗狗說:Do it。

如果狗狗照做成功,會給予獎勵。多次重複,狗就會把模仿人類動作和獎勵聯繫起來,只要聽到人說Do it,狗狗就知道只要模仿成功就會有獎勵。Claudia Fugazza 教授表示,「Do as I do」 的方法可用於測試和判定動物是否真的具有模仿能力。

Fugazza也找到之前一起做訓犬工作的Higaki合作研究,由她用「Do as I do」的方法來訓練她的11歲的母貓貓Ebisu。 Higaki說:「Ebisu對吃的很感興趣,訓練起來會很容易,牠還經常溜進我的訓犬課,因為牠知道那有好吃的。」Higaki一般會在晚上在她的寵物店進行實驗,Fugazza則進行遠程監督。

一開始,Fugazza的研究團隊發現這隻貓就能夠重複和模仿一些牠比較熟悉的動作,比如,開抽屜、躺下等。接下來,Ebisu的主人向牠展示了兩個全新動作,動作1:主人舉起右手,用牠觸摸盒子;動作2:主人彎下腰在紙盒上蹭臉。

總體而言,在16次試驗中有13次Ebisu都成功完成了模仿動作,準確度在81%以上。其中,在9次手觸摸盒子試驗中,貓有7次做對動作。在7次臉蹭紙盒試驗中,貓有6次完成了動作。

但動物行為學家Claudio Tennie並不以為然,他說,「這項研究中無法判斷貓是否天生具有模仿能力,只能說是訓練的結果。Ebisu把臉蹭在盒子上,可能只是想要掩蓋主人的氣味,我不相信這是模仿。」

不過,美國尤尼蒂學院的動物行為學專家Kristyn Vitale比較相信這個研究結果,因為幾年前,她的貓在看到自己按門鈴後,居然也開始模仿她按門鈴了。她說:「希望有人能繼續研究這個課題,這樣我們就能知道其實大部分貓都是具備模仿能力的。」

在查證文獻時,我還發現另一項研究表明,貓不僅會模仿人類的行為,就連生活習慣都會和共同生活的鏟屎官趨於相同。

《獸醫行為雜誌》Journal of Veterinary Behavior的研究人員研究了兩組貓,第一組貓住在室內裡生活,跟主人同吃同住,關係緊密。第二組過著散養式生活,且晚上被關在戶外過夜。隨著時間的推移,第一組的貓的飲食、活動和睡眠模式跟主人非常相似。而第二組貓的行為和性格都更加野性。

貓是一種聰明的動物,記憶力很好,牠們會觀察並學習我們的行為模式。牠們通過觀察學習就能知道食物放在哪、什麼時候吃飯、如何開門等等。就像,你餵久了的流浪貓,牠們總會在同一個地方,相同的時間節點蹲在老地方等你來。這些都是小貓咪通過觀察和學習人類的行為的結果。

雖然貓的一些天性和行為習慣是無法改變的,但人對貓的影響也是不容忽視的。

