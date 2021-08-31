【領養兔消息】《愛護動物協會》8月31日：唐狗Dave

Dave是隻頗高大壯碩的黑色狗狗，六個月大的牠已經有19KG，相信還會持續成長！剛到達新環境時，Dave通常都會坐在一角，靜靜地注視周遭環境；又或者會不停逛圈圈來表示不安。但當看見熟悉的人時，Dave的憂慮就會一掃而空，再度展現自己活潑好動的一面！牠不但會不斷搖尾，還會緊緊地黏著你腳邊不讓你走！一旦你離開了，Dave就會想盡一切辦法來吸引你的目光，是隻不喜歡獨處的狗狗。如果你對Dave有興趣，歡迎你來中心探望牠。

唐狗Dave