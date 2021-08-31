【領養兔消息】《愛護動物協會》8月31日：唐狗Dave

Dave
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：6個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 504852
晶片編號：605 012 061
Dave是隻頗高大壯碩的黑色狗狗，六個月大的牠已經有19KG，相信還會持續成長！剛到達新環境時，Dave通常都會坐在一角，靜靜地注視周遭環境；又或者會不停逛圈圈來表示不安。但當看見熟悉的人時，Dave的憂慮就會一掃而空，再度展現自己活潑好動的一面！牠不但會不斷搖尾，還會緊緊地黏著你腳邊不讓你走！一旦你離開了，Dave就會想盡一切辦法來吸引你的目光，是隻不喜歡獨處的狗狗。如果你對Dave有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年8月31日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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