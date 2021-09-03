柴犬養老生活被打斷整天愁眉不展　這天開學牠竟回復天使笑容

無論是上了年紀的人還是毛孩，對待精力過剩的小朋友總會感到頭痛萬分。

台灣一名網民日前在社交網站上分享了一張柴犬婆婆燦笑的照片，並附文表示終於迎來了妹妹們開學的日子！事源因為疫情和暑假的關係，妹妹們留在家中的時間大增，而作為元老的柴犬婆婆，亦不幸被孩子們打斷了自己的養老生活。經過了幾個月的日夜相對，終於迎來了新生活！



柴犬「妮妮」現在已經是一個14歲的婆婆，非常固執只會聽媽媽的說話。（受訪者提供）

妮妮媽在接受《香港01》訪問時表示，柴犬「妮妮」現在已經是一個14歲的婆婆，個性固執只聽媽媽的話，其他人在牠眼裏都只是玩伴。而且妮妮非常聰明，每次說牠壞話的時候，牠都會假裝沒事，卻又把耳朵轉過來偷聽！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前媽媽帶妮妮出外散步時，告訴牠接下來家中的妹妹們即將開學的消息，牠在散步時能自由地到處晃晃，沒想到妮妮竟因此而露出了久違的天使微笑！看來妮妮非常滿意接下來的新計劃！

▾▾▾點擊圖片放大看：到底妹妹們開學，妮妮有多開心呢？▾▾▾

+ 17

一眾網民看到妮妮露出笑容的前因後果後，紛紛笑噴表示或許學生們回到學校高興的不只有毛孩，還有家長們喔！「毛孩跟家長一樣的開心（撒花ing）祝賀！」、「現在每個家長的臉上應該都有這種久違的笑容吧！」、「看你開心的！」、「是每個花光精力的老人家都能體會的心情」。

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，她晚上如廁時，沒有把門全關，突然感覺到在廁所門縫有人在監視她，當她鼓起勇氣，在昏暗的燈光下抬頭時，竟然驚見「恐怖貞子」，令她嚇到拉屎！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽抬頭時，看見什麼令她嚇呆？▾▾▾



+ 37

點擊連結看全文：柴犬｜媽鬼節深夜如廁大門被推開 抬頭見「恐怖貞子」：嚇到拉屎

▼▼同場加映：台灣有狗主日前在社交平台表示，最近回家都驚見家中用過的狗尿墊自動對摺包好，對此大感不惑。後來她翻看監視器，竟然看到離奇一幕，不禁嚇呆！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽在監視器發現什麼離奇一幕？▾▾▾



+ 29

點擊連結看全文：柴犬尿墊每天自動對摺包好 媽媽翻看監視器驚見離奇一幕嚇呆