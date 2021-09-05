【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月5日：唐狗Dylan

Dylan

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：7個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 504707

晶片編號：605 021 881

在中心裡，認識Dylan的職員都會稱牠為傻孩子，因為這隻狗狗實在是有太多令人摸不著頭腦和捧腹大笑的舉動。譬如說：由於Dylan是隻非常貪吃的毛孩，所以牠進食速度也是快得驚人，但每次吃完牠都會對著糧兜吠叫，好像不明白為什麼所有食物都不見似的。除了愛吃以外，Dylan也十分愛玩，特別是繩類玩具！當你放開手不再跟牠玩拉扯時，Dylan會咬著繩子再次走到你身邊，拜託你跟牠多玩一會兒。因Dylan不太喜歡跟其他狗相處，所以我們會建議沒有飼養狗隻的家庭領養。如果你對Dylan有興趣，歡迎你來中心探望牠。 唐狗Dylan

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年9月5日

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同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。



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