【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月6日：唐狗麥樂雞

麥樂雞
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：7個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 503767
晶片編號：604 783 011
臉上總帶著天真爛漫笑容的麥樂雞，是隻非常活潑好動的狗狗。每次見到人都會忍不住想要飛撲，給別人一個大大的擁抱，可想而知牠是有多麼的熱情！與麥樂雞相處時，總離不開玩玩具，尤其喜歡利用毛公仔來跟你玩拔河遊戲。除此之外，麥樂雞亦十分享受被摸，當你搓牠肚子時，牠更會把肚子翻出來讓你摸個夠！雖然麥樂雞能跟所有人相處融洽，但對狗狗們卻不一樣。牠不太喜歡跟年紀小的狗狗玩，會覺得牠們太活潑、太多話而無法招架。麥樂雞已經等家五個多月了，你願意承諾牠一個永遠的家嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年9月6日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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