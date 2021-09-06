【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月6日：唐狗麥樂雞

臉上總帶著天真爛漫笑容的麥樂雞，是隻非常活潑好動的狗狗。每次見到人都會忍不住想要飛撲，給別人一個大大的擁抱，可想而知牠是有多麼的熱情！與麥樂雞相處時，總離不開玩玩具，尤其喜歡利用毛公仔來跟你玩拔河遊戲。除此之外，麥樂雞亦十分享受被摸，當你搓牠肚子時，牠更會把肚子翻出來讓你摸個夠！雖然麥樂雞能跟所有人相處融洽，但對狗狗們卻不一樣。牠不太喜歡跟年紀小的狗狗玩，會覺得牠們太活潑、太多話而無法招架。麥樂雞已經等家五個多月了，你願意承諾牠一個永遠的家嗎？

唐狗麥樂雞