【領養鼠消息】《愛護動物協會》9月7日：天竺鼠牛牛 & 豬豬

名字：牛牛
品種：天竺鼠
性別：雄性
年齡：8個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 512893
晶片編號：605 030 354
名字：豬豬
品種：天竺鼠
性別：雄性
年齡：8個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 512894
晶片編號：605 029 856
臉上總帶著天真爛漫笑容的麥樂雞，是隻非常活潑好動的狗狗。每次見到人都會忍不住想要飛撲，給別人一個大大的擁抱，可想而知牠是有多麼的熱情！與麥樂雞相處時，總離不開玩玩具，尤其喜歡利用毛公仔來跟你玩拔河遊戲。除此之外，麥樂雞亦十分享受被摸，當你搓牠肚子時，牠更會把肚子翻出來讓你摸個夠！雖然麥樂雞能跟所有人相處融洽，但對狗狗們卻不一樣。牠不太喜歡跟年紀小的狗狗玩，會覺得牠們太活潑、太多話而無法招架。麥樂雞已經等家五個多月了，你願意承諾牠一個永遠的家嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年9月7日
同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。
【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】
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點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死 媽大愛收養：牠教曉了我許多
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