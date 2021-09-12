【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月12日：唐狗Flash

因先天問題而失去視力的Flash看起來就像隻永遠都在笑、傻裡傻氣的狗狗。由於看不見眼前事物，Flash只能用身體去碰觸周遭東西來認知環境。同時，失去視力亦讓牠對環境十分敏感，常常都會因此而發脾氣 —— 會對著空氣發出低沉的咆哮聲。儘管如此，Flash無論對人，抑或是狗狗，都非常友好。每當你親近牠時，Flash都會露出大大的笑容回應你。而對於善於社交的狗狗，Flash更會黏著牠們，誓言要一起玩！有見於Flash的視力問題，我們會建議有經驗且沒小朋友和狗隻的家庭飼養。你願意成為Flash生命中最重要的夥伴嗎？

唐狗Flash