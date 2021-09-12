【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月12日：唐狗Flash

Flash
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：8個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 502815
晶片編號：603 296 824
因先天問題而失去視力的Flash看起來就像隻永遠都在笑、傻裡傻氣的狗狗。由於看不見眼前事物，Flash只能用身體去碰觸周遭東西來認知環境。同時，失去視力亦讓牠對環境十分敏感，常常都會因此而發脾氣 —— 會對著空氣發出低沉的咆哮聲。儘管如此，Flash無論對人，抑或是狗狗，都非常友好。每當你親近牠時，Flash都會露出大大的笑容回應你。而對於善於社交的狗狗，Flash更會黏著牠們，誓言要一起玩！有見於Flash的視力問題，我們會建議有經驗且沒小朋友和狗隻的家庭飼養。你願意成為Flash生命中最重要的夥伴嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年9月12日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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