【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月14日：短毛家貓Midas

如果仔細看Midas，你就會發現牠雙眼有別於其他的貓咪：牠有眼睫毛異常的問題，導致角膜黏連，所以才會看起來樣子比較嚴肅。另外，Midas亦是貓感冒帶菌者，所以看醫生的次數也會比一般的貓多。雖然病歷較多，但也不阻牠貪玩的性格，牠尤其喜歡踢球，即使來回踢幾十次也不會厭倦呢！在其餘時間裡，Midas就會靜靜地躺在枕頭上享受日光浴。鑑於Midas現時的身體狀況，我們建議有經驗且有足夠經濟能力的家庭領養。如果你對Midas有興趣，歡迎你來中心探望牠。

短毛家貓Midas