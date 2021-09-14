【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月14日：短毛家貓Midas

Midas
品種：短毛家貓
性別：雄性
年齡：4個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 514279
晶片編號：605 032 274
如果仔細看Midas，你就會發現牠雙眼有別於其他的貓咪：牠有眼睫毛異常的問題，導致角膜黏連，所以才會看起來樣子比較嚴肅。另外，Midas亦是貓感冒帶菌者，所以看醫生的次數也會比一般的貓多。雖然病歷較多，但也不阻牠貪玩的性格，牠尤其喜歡踢球，即使來回踢幾十次也不會厭倦呢！在其餘時間裡，Midas就會靜靜地躺在枕頭上享受日光浴。鑑於Midas現時的身體狀況，我們建議有經驗且有足夠經濟能力的家庭領養。如果你對Midas有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年9月14日
台灣有位好心人平日會把貓糧放在家門前，讓流浪貓咪能獲得兩餐溫飽。早前，她發現有一隻浪喵誕下了兩隻小貓，並帶上牠們前來討吃。於是她主動帶貓媽媽去絕育，並把小貓交給義工幫忙尋家。結果，貓媽媽發現小孩不見後，每天都上門找她，並做出充滿母愛的舉動，令她非常心酸，不禁說道：「我覺得我好像做錯了。」
▾點撃圖片放大：看貓媽做了什麼令黃小姐感到心酸？▾
+15
點擊連結看全文：兩小貓被義工帶走絕育送養 貓媽痛失寶寶每天上門哭著做一件傻事
▼▼▼▼▼點擊相片看12樣新手貓奴考慮事項▼▼▼▼▼
+7