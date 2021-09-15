約瑟爹利｜以為市區有人偷養小灰熊　3個月後揭野獸真身沒人相信

柬埔寨一隻長毛小狗「Rabbit」自小就被人嫌醜樣，牠有著深黑灰的毛髮，黑黝黝的樣子超像小熊，但當牠換毛後，樣子十八變，可愛度爆分，旁人知道牠真實品種後，更大跌眼鏡！



小時候的Rabbit經常被人取笑牠醜樣。(Instagram@rabbit_is__a_puppy)

狗主Eri接受《香港01》訪問時表示，愛犬現時兩歲，個性天真活潑，喜歡撒嬌，那時媽媽是在寵物店遇到牠：「這隻狗狗一直想要跟我玩，當初男朋友說牠很醜，但我覺得很可愛，堅持把牠帶回家。」Eri認為狗狗剛到家時很像兔子，所以就取名為「Rabbit」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

即使旁人經常嫌Rabbit醜樣，但媽媽一概都不在乎，每天都會對狗狗說牠很可愛，漸漸Rabbit長大換毛後，樣子真的有了驚人的改變，而且眾人皆不相信，Rabbit原來就是天生可愛的品種犬！

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Eri家中還有兩隻貓咪，牠們與Rabbit相處融洽，會互相幫大家舔毛，有時媽媽教狗狗握手及撿東西時，貓咪看到後都跟著學會。而自小與貓貓一起長大的Rabbit慢慢都有著貓的靈魂，會常常理毛，又不愛吠叫。如果大家對牠們的相處生活感興趣，不妨追蹤牠們的社交平台。

▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！。▼▼



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▼▼同場加映：俄羅斯一名男子偶然遇到一頭小狗，遂好心把牠帶回家照顧，讓牠和家中的雪橇犬一起生活。豈料，小狗的體型以出乎意料的速度成長，在數個月後已經超越了一眾狗狗，身世似乎另有隱情。▼▼



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