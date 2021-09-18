金吉拉｜妹妹入屋借貓砂讚房間裝潢漂亮　媽一句尷尬話令鄰居嚇呆

現在的人對毛孩越來越有愛，根本已把牠視為家人！對牠們好一點，有什麼問題呢？近日，台灣網民胡善媛在社交平台上，分享了家中貓咪與鄰居妹妹的一段趣事。結果更引來大批網民回應表示：我可來你家當貓咪嗎？



Momo：你喜歡我？還是喜歡我的家？（受訪者提供）

這組引來大批網民回應的相片，由台灣的網民胡善媛在社交平台上分享出來。她表示早前鄰居剛帶了小貓回家，才發覺貓砂不夠用，於是過來想借些。

當鄰居妹妹走進屋內房間後，便突然大聲叫了出來：「天啊，這整間都是我喜歡的風格欸！」小妹妹的一句話，令Momo媽媽感到不知如何回應是好，然後說出了尷尬的真相。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟鄰居妹妹說了什麼，令媽媽不知如何接話。

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對於金吉拉Momo有自己的房間一事，網民們都留言表示羨慕。「寵貓無極限」、「我要排當你女兒」、「可以報名當你家的貓咪嗎？我的英文名字也是momo」、「我會自己剪指甲、洗澡，還會做家事，是在這裡排隊嗎？」、「難怪我的貓不想投胎當人」、「這年頭只要選對奴才，命都很好。」

▼▼同場加映：這隻1歲多的金吉拉貓「太極」，便在媽媽蕭湲芫面前，肆無忌憚地把尿撒在地上。明明牠已懂用貓砂，為何會這樣呢？媽媽對牠這充滿惡意的行為也很是包容，因她明白到牠不是有意的。▼▼



點擊圖片放大看，金吉拉貓太極為何會突然撒尿在地上？原來這是有原因的！



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▼▼同場加映：近日，日本有貓奴家中的小黑貓走失。她在街上不斷呼喊貓咪名字，又走到公園與暗角尋找，但一直沒看到小黑貓的蹤影。正當她徬徨無助時，她看到公園裏有流浪貓，並想起一個都市傳說，於是她嘗試照着去做。結果……▼▼



點擊圖片放大看，究竟向流浪貓求助找回愛貓的都市傳說是否真的可行呢？

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