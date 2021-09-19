【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月19日：唐狗Mario

因以往流浪生活而不幸踏進人類所設置的捕獸器中，導致Mario需進行前腳截肢手術，自此成為一隻三腳狗狗。Mario絕大可能是你有生以來見過最親人的狗狗！基本上對大多數人，尤其是面對熟悉的人都會表現出自己愛撒嬌的一面，最喜歡被摸和梳毛。而有時候當沒人在身邊時，Mario更會哭，像是苦苦哀求別人回來陪伴牠似的。另外，Mario還是一名老師！專門教導那些剛到領養部不久的幼犬與其他狗隻相處之道。一隻性格如此溫純親人的毛孩，當然最適合新手或有小朋友的家庭領養！如果你對Mario有興趣，歡迎你來中心探望牠。

唐狗Mario