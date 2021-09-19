【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月19日：唐狗Mario

Mario
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：2歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：507318
晶片編號：604 793 791
因以往流浪生活而不幸踏進人類所設置的捕獸器中，導致Mario需進行前腳截肢手術，自此成為一隻三腳狗狗。Mario絕大可能是你有生以來見過最親人的狗狗！基本上對大多數人，尤其是面對熟悉的人都會表現出自己愛撒嬌的一面，最喜歡被摸和梳毛。而有時候當沒人在身邊時，Mario更會哭，像是苦苦哀求別人回來陪伴牠似的。另外，Mario還是一名老師！專門教導那些剛到領養部不久的幼犬與其他狗隻相處之道。一隻性格如此溫純親人的毛孩，當然最適合新手或有小朋友的家庭領養！如果你對Mario有興趣，歡迎你來中心探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年9月19日
▾▾同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！▾▾
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