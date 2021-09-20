【領養貓狗消息】《愛護動物協會》9月20日：短毛家貓Ronin

Ronin可說得上是一位癡情男子。牠跟另外一隻貓咪一同被前主人遺棄到愛協中心，可惜不久後，那隻貓咪就被診斷出有皮膚問題，要在協會的醫院進行隔離和治療，兩隻貓咪就此被迫分離。此後幾天，Ronin情緒一度低落，不但沒胃口，還開始出現便秘問題，所以現正食用處方糧及南瓜湯罐頭來幫助排便。沒有伴侶在身邊陪伴的Ronin是隻性格頗慢熱的貓貓，但只要讓牠漸漸熟悉你，牠也能是隻親人、愛討摸的毛孩！為避免雙方再度出現失落的情況，我們希望這兩小口能夠一同被領養！你是否願意承諾給Ronin的餘生幸福呢？

短毛家貓Ronin