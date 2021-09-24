爸收養孤苦烏鴉　長大後竟懂得狗吠　5大行為證明牠被汪靈魂附身

戰鬥民族養的寵物從來都不會令人失望！

俄羅斯一名男子Maxim Kryl兩年多前收養一隻烏鴉「Floki」，那時牠剛出生，就與Maxim Kryl一起生活，一直視他為自己的爸爸。Floki長大後，超愛撒嬌，完全不像一隻烏鴉，而且牠還懂得狗吠，有５大行為更足以證明牠被狗狗靈魂附身！



Floki長大後居然懂得狗吠！（Instagram@flokitheraven）

Maxim Kryl在大約兩年半前，收養了剛出生的Floki，牠當時只有約20天大，樣子可愛的Floki，深受爸爸寵愛。Floki亦很依賴Maxim Kryl，經常坐在爸爸雙腳或手臂上撒嬌，就像一隻小狗般溫馴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Floki長大後，爸爸原本想還牠自由，但Floki每次飛出去，都會再次飛回來，彷彿視這裏為自己的家一樣。有一天，爸爸打算教乖巧的Floki說話，誰料牠竟然發出狗狗吠叫的聲音，令他非常驚訝，原來Floki不經不覺擁有狗狗的靈魂！

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Maxim Kryl與Floki相處幾年，感情很是深厚，平時的生活片段能夠看出，他們一早已經超脫人寵關係。如果大家都想看他們的日常溫馨趣事，不妨追蹤他們的社交平台。

狗和2隻豬」、「求狗狗的心理陰影」、「貓咪們都把狗狗的糧都吃了嗎？」

同場加映：這隻生活在台灣台中的黑白貓叫「阿賓」，牠從小就由一隻唐狗陪伴成長，因此成長後牠的舉動都與狗狗十分相似。不過，除行為舉止外，牠還有一個特徵都和狗狗十分接近。



【點擊圖片放大看，究竟這隻貓咪阿賓有什麼特徵，令網民覺得牠真的十分像一隻狗】



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同場加映：不少人都認為，貓咪是沒法訓練的。但如果涉及食物的話，喵星人會讓步，學習如何召喚食物呢？這隻聰明的貓咪叫妃姐，貓奴媽媽早前便訓練了牠一個技能，只要牠這樣做便有肉肉奉上，結果妃姐樂此不疲，不斷召喚肉肉！



【點擊圖片放大看，究竟貓咪妃姐做了什麼令媽媽後悔呢？】



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