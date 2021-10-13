【天文台／天氣／獅子山／圓規／八號風球／颱風】繼上周颱風「獅子山」來襲後，昨日（10月12日）又到颱風「圓規」殺到香港，天文台一周內再次懸掛八號風球。

本地有貓主在社交平台憂心忡忡表示，家中異國長毛貓「Milk Milk」在上周六（10月9日）八號風球下的晚上從平台偷走，貓主遍尋不果，愛貓至今已失蹤逾86小時，期間主人更因狂風暴雨下要暫停救援，她只希望「阿Milk命硬頂埋落去」。



Milk Milk在八號風球下走失，至今已經超過86小時。（Facebook@天下貓貓一樣貓群組）

貓主黃小姐日前（10月10日）凌晨在社交平台群組「天下貓貓一樣貓群組」表示，異國長毛貓Milk Milk在9日晚上11時八號風球下，從平台偷走出去，黃小姐發現後不斷尋貓但不果，八號風球懸掛下令她非常擔心Milk Milk安危，她更重酬5萬元，希望能成功尋貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

今早（10月13日）黃小姐在群組表示，昨晚突然在廁所聽到Milk Milk喵喵叫：「本身仲以為自己幻聽，之後佢持續叫咗45分鐘有多，已即時call哂物管部上嚟幫手拎電筒照，有住平台單位街坊都出咗去照到佢嘅踪影，物管部都收到好多街坊嘅電話都話聽到milk叫聲。」

黃小姐即時尋求愛協及消防的救援，屋苑的工程部及物管部都開始在平台拆木板尋找Milk Milk，但最後由於大雨及狂風下，所有單位都要兼顧安危收隊，愛協唯有放貓籠誘捕Milk Milk，令主人心酸指，「希望呢個女捱埋呢個8號風球，命硬頂埋落去。」

點擊圖片放大看，八號風球下，黃小姐尋找Milk Milk的心酸經歷。



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今天下午黃小姐再次聯同愛協、獸醫及朋友在平台尋找Milk Milk，希望能夠在八號風球底下，爭取一分一秒的救貓機會。

（Facebook@天下貓貓一樣貓群組）

走失貓檔案

名字：Milk Milk

性別：女

品種：異國長毛貓

特徵：灰白色、左鼻窿有黑痣。

如任何市民有Milk Milk的消息，請致電 65630536 與Nat聯絡。



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