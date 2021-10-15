獨居爺爺病逝　愛犬遭收容所帶走將安樂死　孫女出現逆轉狗狗命運

這個汪星人獲救的故事，由澳洲網民Ashton Hart所分享出來。她指早前得知，沒見面6年的爺爺，最近因新冠肺炎離世了。由於她記得爺爺一直以來都很喜歡小動物，擔心他家中有毛孩沒人照顧，於是駕車3小時前去了解情況。沒想到卻因此，改變了一隻狗狗的命運。



Oatmilk Latte：沒有爺爺，還有人愛我嗎？（ig@repulsivelyflamboyant）

人與狗狗之間的命運，冥冥之中自有主宰。生活在澳洲的Ashton Hart，早前得知沒見6年的爺爺，因新冠肺炎離開了。Ashton記得爺爺生前很喜歡毛孩，獨居時也有養狗狗。

Ashton擔心爺爺離開後有狗狗沒人照顧，於是決意駕３小時車去爺爺家。沒想到，原來爺爺家中還有一隻狗狗Oatmilk Latte，由於沒人照顧牠被收容所帶走，並安排了要進行安樂死。在這危急關頭，Ashton來到收容所，並改變了Oatmilk Latte的命運。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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現在，Oatmilk Latte已來到Ashton，並展開了全新生活。雖然Ashton並不知道，當初爺爺是怎樣對待Oatmilk Latte，但從牠的身形可知，爺爺很愛牠，把最好的美食都餵給牠吃。現在，Ashton會延續這份愛，好好對待Oatmilk Latte。「我們不知道Oatmilk Latte將來會變成怎樣，但我們會全心全意待牠好的！」

▼▼同場加映：外國一隻西伯利亞雪橇「Osiris」天生就擁有一副「黑面」樣，經常被人誤會牠發脾氣，但這張特別臉孔卻深得媽媽歡心。誰知長大後的Osiris除了一樣臭臉之外，還長滿整頭黑髮，令網民統統笑瘋！▼▼



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▼▼同場加映：近日台灣有一名網民在社交網站上分享，雪橇犬「哈哈」在半年前跟附近的小黃狗結怨，現在每次散步的時候，只要遇到小黃，牠就會一路憤怒地對著哈哈狂吠，直到他們離開。到底半年前的那天，兩隻狗狗發生了什麼事情，又會令小黃如此深仇大恨呢？▼▼



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