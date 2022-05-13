人氣寵愛大選 | 得獎者結果公布

毛孩子舉辦第一屆人氣寵愛大選已經完滿結束，參加者完成遊戲即賺高達288「01積分」，而當中分享【一個品牌帶給您和愛寵的難忘回憶或故事】的參加者，又最能夠打動評審小編的10位參加者，每人將額外獲得$100網購現金券！



經過小編一輪評審後，挑選了最令人印象深刻及感動的答案及$100網購現金券的10位得獎者如下(排名不分先後)：

第一位得獎者:

名字:Y**** Y*** Y**

「我們最喜歡的濕糧是Royal Canin！記得初初買狗狗回家的時候，它因為害怕新環境遲遲不肯進食，令我們十分擔心！試了很多牌子的狗糧及狗罐頭牠都不喜歡，直至有一次牠看到聞到了Royal Canin的狗狗濕糧，開始走過來主動進食，之後就胃口大好，再沒有不肯進食及偏食的問題啦！」



第二位得獎者

名字:C*** W*** H***

「能與寵物相遇是一種緣份。我住在村屋的，自少很愛養寵物，但父母不批准。有一日晚上，門口傳來怪聲，見到一隻有皮膚病的唐狗瑟縮在我家，我立即給他水喝。也問了鄰居借取部分狗糧（Nulo狗糧）。自此，我與小黑就開始12年的相處。」

第三位得獎者:

名字:N* M** Y**

「我家中的貓貓是用Nutrience收服回家的，牠是由一隻癈車場的流浪貓生的，這隻流浪貓生了好幾胎了，牠有些兄弟姐妹都給附近的流浪狗咬死了，這隻很聰明，很乖巧，都很會躲，有一次我放糧的時候，牠才從車底鑽出來，還會用頭磨我的手，所以我看和牠這麼有緣，不想牠給流浪狗咬死，於是我把牠帶回家養了。」

第四位得獎者:

名字:H*** P** K*

「15歲嘅狗狗上個月突然發現有脾臟腫瘤，醫生話得番3個月命，知道消息當下都要時間消化。最後目標只希望狗狗餘生可以開心愉快咁走埋最後個程，所以就係「位您寵」到買咗唔同保健品俾佢，同佢一齊努力打埋呢場仗。」

第五位得獎者:

名字:L** S** H**

「史納莎爺爺8歲時後腿長出惡性腫瘤，多個獸醫把我們拒諸門外，我們到不同診所拍門求醫，最終Dr Tint願意接診，並為愛犬動了一個非常大型的手術，將牠腿部百分之五十的肌肉切除，減低復發機會。最終令史納莎爺爺獲得第二次生命的機會，延續到今年一月份十七歲半才完滿畢業。非常感謝梭椏道寵物診所的醫生和護士！」

第六位得獎者:

名字:T*** Y** W**

「最記得早前有一次在家中不小心跌倒了，當時候我動彈不得，很想用電話求救，但無奈電話却離我很遠很遠，幸好我養嘅狗狗非常懂性，幫我將電話叼過來給我，否則後果不堪設想。」

第七位得獎者:

名字:P*** W*** Y**

「我選擇左台灣怪獸部落呢個品牌，因為我兩個仔都好鐘意食，由我第1次去養貓，係無從入手，到我去怪獸部落呢個網睇到唔少關於貓貓資訊，貓貓食既野，我已經試過好多牌子既貓糧（乾，濕）佢地唯獨最愛，可能唔係本地品牌，冇所謂，最緊要佢兩個肯食，鐘意食，做媽媽就開心。」

第八位得獎者:

名字:W*** M** L**

「有1年我去旅行，將貓主子寄養在愛協，點知貓貓太掛住我，同原來佢有分離焦慮症，唔肯食嘢。好在離港前拜托咗朋友去探貓仔，佢買咗唔同牌子罐頭比佢食，佢都唔吼，好在開到MonPetit罐罐佢終於肯食番嘢！呢個牌子佢食到而家，變到肥肥白白！」

第九位得獎者:

名字:C*** W*** Y**

「Pet Travel，令我可以同我心愛嘅小寶，係一次日本嘅旅行，見證住我畢業嘅大日子，第一次同佢去旅行嘅感覺好特別，俾咗一個好出其不意嘅記憶我，另外我覺得原來同自己嘅寵物去旅行都係可以嘅，以後就唔使擔心要去旅行要賴低佢一個！」

第十位得獎者:

名字:L** S*** F**

「Whiskers N Paws除左是一間寵物用品店，仲會提供場地給團體作領養日。有一次我帶到家不久的小狗去購物，剛好遇上了領養日，義工同我傾偈教我一些小知識，同時店員也給予我不少選購合適產品的意見，可以在一個充滿愛的地方認識了充滿愛的人十分難忘呢！」

*活動受條款及細則約束。

所有得獎者將有專人透過電話及電郵方式聯絡及通知有關領獎安排。



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