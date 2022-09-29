高冷主子也要鏟屎官陪伴　貓咪感到孤獨時6大表現及緩解方法

大家一想到貓咪，腦海中首先出現這樣的形象：任性、高冷、不羈，彷彿誰都不配讓牠付出真心。



很多小伙伴選擇養貓，也是因為覺得牠比狗狗更獨立，不需要每天遛，也不依賴人。只要家裡有吃有喝的，牠自己就可以好好生活。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

難道貓咪真的不需要陪伴嗎？

當貓咪發現你不在身邊時...為了探究「貓咪是否需要陪伴」。有鏟屎官做了一個實驗：當自己外出時，貓咪都會做些什麼。結果不看不知道，一看…心疼的恨不得立刻回家抱住牠！

鏟屎官趁貓咪睡覺時悄悄外出，貓咪睡醒後，發現家中只剩下自己。只能叼著心愛的小老鼠玩具，一邊可憐巴巴地喵嗚叫著，一邊走遍每一個房間：「你們都去哪了？快出來玩呀！」直到確認家裡只有自己後，叫聲更加幽怨，滿臉寫著落寞。

這隻小貓咪目送鏟屎官出門後，一直蹲在門口的台子上，緊緊盯著門，同時發出悲鳴的叫聲，擔心自己被「拋棄」，又期待家人歸來。鏟屎官說，家裡有人時，從來沒有聽過貓咪會這樣叫

是的，貓咪並不像認知裡那樣獨立。雖然牠們沒有狗狗那麼外向熱情，但彼此間相處的時間久了，牠就會把你當成唯一的家人，早已習慣了每天的陪伴和玩耍。當有一天，突然又變成獨自生活，換做是誰都無法承受孤獨！

▼▼▼貓咪孤獨表現及緩解方法▼▼▼

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貓咪感到孤獨時的表現

有科學研究表明：

4月齡以內的貓咪，獨處2-4小時就會變得非常不安。

4-5月齡的貓咪，獨處超過5小時，情緒和行為會有變化。

6月齡的貓咪可以獨處8小時內。

6月齡以上的貓咪可以獨處24-48小時。

一旦超過這個時長，貓咪就會出現各種反常行為。



一直在睡覺

孤獨指數：🌟🌟🌟

貓咪作為夜行動物，白天大部分時間都用來睡覺，以此來保證自己在夜晚時精神充沛。雖然家養貓不再需要捕獵，但玩伴不在家的時間實在太無聊，只能用睡覺來消磨時光。

故意搞破壞

孤獨指數：🌟🌟🌟🌟

貓咪的大部分時間都在休息，充電10小時，運動5分鐘。如果牠經常性故意跑酷、拆家、亂尿，可能是在用這種方式吸引你的關注。哪怕要挨罵挨打，但你會在身邊。

總是亂叫

孤獨指數：🌟🌟🌟🌟🌟

優秀的獵手喜歡隱匿自己的蹤跡，所以貓咪大部分時間都是靜悄悄的。如果貓咪獨自在家時一直喵喵叫，說明牠感到孤獨或者很焦慮，試圖通過大聲喊叫呼喚鏟屎官回來。

緊盯窗外或門口

孤獨指數：🌟🌟🌟🌟

如果貓咪獨自在家時，經常會蹲在窗戶或門口往外看。不只是為了看花看鳥滿足好奇心，而是牠們知道，鏟屎官每天會從這裡消失和出現，所以一定要守好這裡。

病態頻繁舔毛

孤獨指數：🌟🌟🌟🌟🌟

雖然貓咪每天花大量時間舔毛，但如果出現過度舔毛的現象，比如：舔禿、舔破皮等。說明牠現在非常焦慮、緊張、壓抑，已經出現了嚴重的心理問題，鏟屎官一定要注意，及時疏導。

食慾不振

孤獨指數：🌟🌟🌟

如果貓咪自己在家時很少進食，一定要等到鏟屎官回家，才會開開心心的吃吃喝喝。說明牠對鏟屎官的思念，已經完全壓過了食物的誘惑，特別是鏟屎官出遠門，很多貓咪都會好幾天不吃不喝，完全不像平時的幹飯王。

如何幫助貓咪緩解「孤獨」？

雖然貓咪鬱鬱寡歡很心疼，但鏟屎官也需要上班、生活，實在沒辦法整天在家陪牠。如何能夠讓牠們開心一些呢？

1. 準備貓抓板和玩具

貓咪有磨爪的天性，牠們在貓爪板上抓撓、玩耍時，可以留下自己的信息素，宣示主權，讓這塊地區更有歸屬感和安全感。玩耍還可以發洩精力、消磨時間。

2. 適當搭設貓爬架

作為優秀的獵手，可以居高臨下觀察房間環境，會使貓咪更加有安全感，而且貓咪上下攀爬、跳躍，會讓力量得到釋放、愉悅心情。

3. 安裝智能攝像頭

在貓咪經常活動休息的地方，安裝一個智能攝像頭。不僅可以隨時觀察牠們的狀態，還可以通過語音互動，聽到鏟屎官的聲音，貓咪更安心。

4. 謹慎選擇同伴

雖然貓咪獨自在家很孤獨，但牠更需要的是鏟屎官的陪伴，有人會想要再養一隻貓或其他動物。如果牠們相處的好當然沒問題相處不好時會出現打鬥、搶地盤，反而會使貓咪的心理壓力更大。

貓咪們的性格各不相同，具體還是需要鏟屎官多多觀察嘗試，尋找最令牠們感到輕鬆的方式。但是，與其準備很多好吃的、好玩的，都不如你多花時間陪陪牠更好哦！

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