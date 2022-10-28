比特犬呵護妹妹一刻被拍下　打破刻板印象　網友：品種被污名化

我們常常聽到比特犬攻擊人的事件，再經過媒體的頻繁報導，逐漸深化整個社會對比特犬的恐懼，也因如此台灣今年3月也推出了禁養令，究竟是牠們天生兇殘、冷血還是飼主的不當管教甚至是飼養秩序的混亂，才導致此規的產出…明明還有許多友善、溫柔的比特犬存在。



美國有隻比特犬格林（Green）就是如此，影片中可見格林對自己的妹妹百般的呵護，不是親親就是抱抱，完美的展示比特犬容易被忽視的一面。不過考慮到比特犬的名聲，還是很多網友會感到不安。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼比特犬呵護妹妹被拍下▼▼▼

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從美國2021年兒童遭咬傷的紀錄來分析，其中53％是比特犬或其混血造成的，第二常見的是拉不拉多和其混血。然而，狗狗行為學家路易絲（Louise Glazebrook）表示，以品種來判斷該狗狗需要被管制是不對的，更強調從外表和行為來判斷是不可取的，應該連背景、經歷還有家庭教育都納入考量。她說，「當我們深入研究狗狗攻擊人的案例時發現，早在牠做出攻擊行為前，已有發出警告了，只是通常都被忽視！」

格林媽媽表示，她會持續不斷分享格林「鐵漢柔情」的一面，以打破大家對於比特犬的刻板印象。不少看完影片的網友也非常認同，「這品種真的被污名化了～」「齁～牠有跟人類一樣的擁抱和親親」、「這才是比特犬的真實模樣！」

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