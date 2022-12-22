汪星人獨留在家天天守望門口　鏟屎官超內疚　汪：偶等你們回家

很多家庭因為上班原因，難免必須把毛小孩獨自留自家中，但各位可曾想過獨自待在家的寵物，心裡是什麼滋味，是開心獲得自由還是寂寞孤單想我們快回家呢？國外有隻比熊和貴婦狗的混種小桃（Peach）表現出的行為直接讓牠的把拔馬麻心疼又內疚。



影片中，寵物攝影機把小桃每天獨守空閨的模樣錄了下來，不論是窗戶有沒有被遮住，牠都痴痴地坐在沙發上，並往外面門口方向望去，從孤單的背影中好像聽得到，「偶等你們回家～」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

乖巧汪每天緊盯大門等主人回家，監視器錄下孤單背影，網民：看到都快哭了

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這段看完有點鼻酸的影片，也讓許多人有共鳴，紛紛在底下留言分享自己把寵物獨自留在家的經驗，「我家狗狗做一樣的，我看到都快哭了」、「看完我只想飛奔回家陪狗狗」、「嗚嗚～我沒哭！」

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