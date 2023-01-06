流浪漢重病住院　愛犬醫院門外守候1個月　重逢瞬間萬人淚崩

人狗情誼往往令人動容。最近一則暖心新聞在網路上瘋傳，一名街友因生病被送到醫院救治，醫護人員發現該名街友住院後，醫院門口總會出現一條小黃狗徘徊，就這樣持續一個月不離去，事後才知道原來這隻小黃狗是街友飼養的，院方便安排一人一狗見面，重逢瞬間相當感人。



綜合外媒報導，巴西巴伊亞州(Bahia)日前發生一段感人的故事，一名男性街友在10月初因生病被送進當地的聖托安托尼歐德耶穌醫院（Hospital Regional de Santo Antôniode Jesus），病情有些嚴重需要住院治療。自從這位男街友住院後，醫護人員便發現有一隻混種（米克斯）黃狗每天經常在醫院大門口附近徘徊，從來沒有離開過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

流浪漢要留院接受治療，他養的愛犬默默在醫院門外守候。

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後來醫護人員才知道這隻狗狗的真實身分，牠是這名住院街友過去在街上流浪時所飼養的雌性狗狗，名字叫做梅爾(Mel)。狗狗身上相當乾淨，完全看不出來像是流浪狗的樣子。醫護人員知道梅爾的來歷後，感於狗狗的忠心，因此代替男街友照顧狗狗。

在男街友住院這段期間，醫護人員不但每天提供梅爾餐點，也給狗狗保暖衣物並將牠帶去寵物沙龍洗澡。日前男街友病情好轉可以走動，院方也特地安排男街友與狗狗梅爾的見面會，原本梅爾相當乖巧安靜，見到飼主出院後立刻控制不住狂喜的心情，衝向飼主不斷搖尾巴舔舐，男街友則相當欣慰的看著狗狗，馬上立刻將狗狗抱起摟在懷中不斷撫摸，一人一狗重逢的感人畫面讓百萬網友相當感動。

不過，目前男街友依然還在治療中，實際出院時間未定，因此院方打算為男街友開募款網頁，希望有更多善心人士可以幫助支付這名男街友的醫藥費。

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