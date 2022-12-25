爸出差換成媽備晚餐　不知內裏乾坤缺少這東西令汪疑感：主菜呢？

現代不少人都把毛小孩當成人類小孩來養，這也導致不少寵物出現和人類一樣的挑食情形。



國外有隻汪星人內羅畢（Nairobi）就因為不滿自己的晚餐內容，而站在碗邊悶悶不樂，拒絕用膳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪星人內羅畢呆看著晚餐表示不滿。難道平日爸爸準備晚餐時，是藏了什麼秘密？

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據狗狗馬麻表示，內羅畢會這樣是因為平常替牠準備食物的都是把拔，每次把拔都會在飼料裡加一些特殊配菜，像是肉肉或是奶酪。但馬麻一樣都沒幫牠加，這讓牠完全吃不下飯。

今年夏天美國有一項調查指出，54％的鏟屎官都說家中的毛小孩有挑食問題，有七成的飼主表示他們的狗狗比他們的小孩還要難取悅，調查還發現，28％的鏟屎官家裡有10袋甚至更多的未開封狗糧。大部分飼主都需要嘗試很多次才能掌握毛小孩喜愛的品牌和口味。

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