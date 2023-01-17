日本任性貓皇愛躺桌子　主人決意制裁　拉出毛茸茸吊橋令人笑翻

貓皇在家裡都有一塊屬於自己的小天地，不過常常讓主人相當頭痛。日本一隻貓貓平時就愛躺在桌子上，無論主人好說歹說都沒有用，就算把桌椅拉開牠也跟著伸長，強大的「核心運動」讓主人哭笑不得。



日本一名飼主分享家中的西伯利亞貓山貓（ヤマネコ），雖然平常就已經叮嚀牠不要爬到桌子上，不過貓咪似乎相當喜歡忤逆主人，依然常常想方設法爬到桌面上休息。有天貓奴決定制裁愛貓，就在山貓想再次爬上去桌子的時候，拉開桌子和椅子間的空隙，牠就成了這幅宛如吊橋的模樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼忤逆山貓與主人的戰鬥仍會繼續～▼▼▼

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雖然看起來相當穩定，不過山貓的身軀似乎漸漸在顫抖，眼神像在跟主人抱怨「我還沒上去啊！」不少網友們都被這樣可愛的畫面融化，笑說自己肯定會心軟原諒牠。看來山貓和鏟屎官的戰鬥還會繼續下去。

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