養到惡貓會出現的4個心情轉折　教你正確調適　時間是最好的證明

即便近幾年養貓人士逐年增加， 相信依然存在不少比例的人對於貓咪呈現無知的狀況。而無知的原因很有可能是傳統觀念、既定印象，導致不願意、甚至不敢接近貓咪，將其納為家庭成員。

文：凱小姐／滔客



就算真的在因緣際會之下接觸到友人的貓咪，顛覆原本對牠的觀感，而在考慮飼養寵物時將貓咪列入考量，還是有可能因為資訊不對稱而飼養到與自己理想不符的貓咪。 如果您在時間不充裕的情況下、或是您在領養時評估錯誤，不小心領養到惡貓，心情一定會歷經一番波折。以下詳述您可能經歷的心情波折，與在這波折的過程中如何調適自己的心情：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼養到惡貓的心情轉折與調適▼▼▼

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一、失望

如果您在領養之初，期待的是一隻黏人、需要人陪伴、聽話的貓咪，而領回家幾天、幾個禮拜之後卻發現，家中的這隻寶貝，不但不黏人、也不需要您陪伴、更是完全的不聽話，這個時候您一定感到期待落空，心中非常的無助，就像追不到喜歡的男（女）朋友般，無比的失落。看著您為牠所佈置的環境、買的可愛用品用具，不知道該如何是好。

調適方法：每隻貓咪都是獨一無二的，如果決定把牠當成自己的家人，那就拿掉自己的期待，與失望共處。

二、憤怒

失望了一段時間，在這期間，您也上網爬了不少文、問過許多親朋好友，每個養過貓咪的人士都可以提供非常多珍貴的意見，您甚至也嘗試過任何的方法，並持續的用耐心與失望共處。但這感覺就像在追男（女）朋友的過程，明明一切都很美好，他（她）感覺是對我有意思呀！為什麼卻不是自己想要的結果？於是，心中的情緒由失望轉為憤怒，甚至認為貓咪是不是需要教訓，而用打罵的小處罰方式，期望能達到自己的目的，誰知情況反而更糟糕。

調適方法：真的忍耐不了的情況下，那就生氣吧！但是您要記得，生氣過後還是得面對問題；您要知道，會生氣就代表您還是無法放下原先對貓咪的期待。

三、平靜

無論您是從失望的心情直接放下期待、或是歷經了憤怒才放下期待，過了這兩關，恭喜您，您的心情基本上已經平靜了。此時此刻，您已經接受家中那隻傲嬌的寶貝，習慣牠的時常不見蹤影與躲藏、習慣待您離開牠的視線範圍內食物才會開始動工。

調適方法：維持這樣的狀態，牠會慢慢理解您是友善、沒有威脅的。

四、欣慰

當您的心情平靜了，其實也已經適應這樣的生活了。對您來說，貓咪就是您甜蜜的負擔，看著牠感到療癒，摸不著牠倒也相安無事。這個時候就是時間的問題了，當您發現牠開始會餓了對您喵喵叫、眼神追隨您的身影、您接近時不會馬上逃開、甚至還會聞聞您的手指，再次恭喜您，您的寶貝已經開始對您產生信任感，甚至想要主動熟悉您了。

調適方法：熬過前面的日子到今天，再來就是時間長短的問題了，請您靜待時機囉！

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