為食汪星人最愛吃零食　但給牠吃這食物時　牠竟開自動垃圾桶吐掉

對於食物每個人的喜好都有所不同，這點對寵物來說也是，就算是個吃貨也是會有不喜歡吃的東西。國外有隻機靈的比利時瑪利諾犬貝菈（Bella），在面對自己不喜歡的食物，雖然沒有吃掉，但牠還是很有禮貌地把它處理掉。



影片中，飼主給貝菈一小塊芹菜當作零食，簡單的品嘗過後，牠馬上站起來轉身到旁邊的感應式垃圾桶，當著馬麻的面，無情的把芹菜吐掉。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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馬麻表示，她平時就有訓練貝菈幫忙丟垃圾的技能，只是沒想到貝菈竟把芹菜也當成垃圾直接丟進垃圾桶裡。

據寵物食品公司（Purina）表示，對狗狗來說，芹菜是一項安全又健康的食物，與大部分水果和蔬菜相比，芹菜又更勝一籌，因為它的含糖量較少，又含有維他命K、A和C，還有鐵、鉀和鈣。但Purina也補充，芹菜適合當作零食，不建議當成正餐，過量可能會導致胃部不適。

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