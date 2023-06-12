偶還瘦弱流浪小狗　帶回家2個月後大蛻變　毛髮滿滿完全判若兩汪

經常遇見撿到野生動物誤認成尋常寵物的情形，但也有反過來的案例。一名女子在峇里島撿到一隻流浪狗，一開始還誤會為鬣狗，後來被好心人收養，養成毛髮飄逸漂亮的狗狗。



The dodo報導，狗狗救援組織Mission Pawsible的創辦人芭伯爾（Prue Barber）在印尼峇里島結束工作開車在路上，偶遇一隻浪浪在路邊遊蕩，這隻動物很孱弱，後頸有一撮亂糟糟的絨毛，加上全身毛髮稀疏，乍看誤以為是一隻小鬣狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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芭伯爾問了周遭幾位民眾，無人知道這隻浪浪住哪或被誰飼養，他們只得先暫時收容，給牠取名為希拉里（Hilary）。

芭伯爾表示在他們救援的超過500隻流浪狗中，希拉里的狀態算是不錯了，皮膚狀況還行，只是有點飢餓。為了讓狗狗毛髮快點長回來，芭伯爾為牠做了幾次精油按摩，也用特殊成分的洗髮精幫牠洗澡去除害蟲，同時餵食能增強免疫力的健康生食。

被救援的希拉里愈來愈健康，個性也變得開朗外向，喜歡和人親近，還被芭伯爾戲稱為「派對女孩」。經過兩個月的照護恢復良好，希拉里被加拿大女子歐瑪拉（O’Mara）收養，並為牠重新取名為提莉（Tilly）。

歐瑪拉表示自己在疫情期間失去愛犬，一直活在悲傷之中，她透過女兒的朋友接觸Mission Pawsible並決定收養提莉。在氣候涼爽的加拿大，提莉長出飄逸細長的被毛變得非常可愛，和當初鬣狗的模樣判若兩人，如今和愛牠的馬麻以及另一隻貓室友住在一起。

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