金毛尋回犬有亂吃東西壞習慣如何改善？　除賞罰訓練外還可用這招

說到最貪吃的狗狗，金毛犬當然是當仁不讓的，金毛犬貪吃當然也是眾所周知的。如果只是在家吃食物貪吃倒還無所謂，最怕的就是外出的時候，什麼東西都撿着吃，萬一中毒什麼的，麻煩就大了。那像這種喜歡亂吃東西的狗狗，我們平時應該怎麼訓練呢？



金毛犬如果出現亂吃東西的現象，主人們應該對狗狗進行拒食的訓練，最好是從狗狗幼犬的時期就進行相關的訓練，這樣會比較有效一些。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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將食物放在金毛犬的面前，然後主人反覆的對金毛犬進行制止的訓練，如果狗狗不按照主人的意思來做，可以進行相關的處罰，這樣狗狗就會比較害怕，知道不能隨便吃，而如果狗狗按照主人的指令來做，那麼主人可以獎勵狗狗吃一點她喜歡吃的零食，這樣時間長了狗狗就會服從主人的這種拒食的口令，從而就會改掉這種亂吃東西的壞毛病。

如果已經是成年想要進行這種拒食訓練可能會比較麻煩一些，當然也有的時候主人可能沒有時間進行這樣的訓練，那麼這種情況下金毛犬亂吃東西的話，主人可以直接給狗狗去買一個專用的口罩，直接戴在狗狗的嘴巴上面，這樣就不用擔心狗狗外出的時候亂撿東西吃了，這種方法可以說非常的有效能夠從根本上解決問題。

總之，當金毛犬亂吃東西的時候，主人們必須採取相關的措施，防止狗狗養成這樣的壞習慣，否則有可能會影響到牠的身體健康，一定要使用有效的辦法來解決。

當然家長們最好的還是從小的時候就開始訓練狗狗拒食，讓牠從小養成一個外面的東西不吃的效果就更好了。

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