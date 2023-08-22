貓展2023｜貓迷博覽8月開鑼+門票獨家半價+貓迷入場要求須知

第一屆「香港貓迷博覽會」將於會展舉行！香港有不少適合攜同貓貓參與的活動，以下為大家推介四個人寵新蒲點—人寵生活館、寵物友善居酒屋、 人寵海景餐廳、香港貓迷博覽會，不論有寵物還是沒有養寵物的人，只要愛動物的都一樣啱玩！經「01空間」購票更可享獨家優惠，低至半價！



１.香港貓展2023 攜貓打卡大型平安貓包山！

第一屆「香港貓迷博覽會」將在今年8月25至27日強勢登陸會展！一連三日舉辦的「香港貓迷博覽會2023」將會有各種以貓為主題的產品，不單是貓用品或是貓的文創產品、生活用品、潮流玩具和藝術品，各位愛貓一族都一定可以尋得「心頭好」！

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「香港貓迷博覽會2023」設有不同遊戲予貓奴及主子，包括： 貓按摩、喵塔羅、身體檢查、CFA國際貓展、Meowsplay攝影比賽、礙訓練及障礙賽及工作坊等活動，讓貓奴與貓貓沉醉於貓貓世界之中，亦可以與其他貓奴交換養貓心得！

貓展設剷屎官大比拼 創世界健力士紀錄大全

是次博覽會更設有可以創下世界健力士紀錄大全的「世界第一剷屎官大比拼」以及舞動貓貓愛心挑戰。貓迷只需於IG以Reel形式拍攝有趣的舞蹈視頻短片及按步驟分享，「香港貓迷博覽會」便會就參與挑戰的拍攝數量捐出貓糧給指定流浪動物救助機構，為流浪貓貓的溫飽出一分力！

多個打卡熱點予貓奴主子留倩影

此外，「香港貓迷博覽會2023」更有不少打卡熱點！現場將設立3大奢華場境：豪華流皇宮、古色古香貓市墟、貓味花燈會，讓貓貓可以休憩遊玩，貓奴則可以盡情為主子留倩影！展覽更有雲集中西藝術作品的貓藝廊，貓藝廊將展出國畫大師李玉凱親筆繪製、全長十米的貓卷軸國畫《百貓圖》，展現不同型態的貓貓，貓迷潮藝館的藝術展區亦將展示不同風格藝術家的作品。

貓展2023可免費獲得「貓草包」

「平安貓包山」將現身「香港貓迷博覽會2023」，而「平安貓包」更是一個含有貓魔法的「貓草包」，只要於現場消費滿$150即有機會免費獲得，絕對不能錯過！

博覽會只接受貓隻進場 實行「一人一寵」規則

不過各位愛貓人士需要注意，博覽會只接受貓隻進場，並不可攜帶其他動物。另外，所有入場貓隻必須持有針咭並以貓繩牽引，或放置於寵物專用的籠/袋/車中並繫上牽引繩，而每位入場人士亦只可攜帶一隻寵物，並必須遵守官方公佈之「寵物入場守則」。

此外，由於會場內有大量寵物，無論有無攜帶貓隻進場，參觀者同樣需要注意自身及其寵物安全，採取適當的保護及預防措施，防止寵物受寄生蟲感染或感染其他寵物。

【香港貓迷博覽會2023】

活動日期：2023年8月25至27日

活動地點：香港會議展覽中心展覽廳3BC

開放時間：12:00－21:00（星期五、星期六）／12:00－20:00（星期日）

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２.人寵生活館Hooment 狗狗健康韓式炸雞啤酒餐

位於元朗、面積達6千呎的人寵生活館Hooment，則為各位飼主及毛小孩提供一站式設施及服務，包括：美容、百貨、輕食、工作坊、領養服務。Hooment餐廳主打少鹽、少糖、少油的健康輕食，毛孩的餐單甚至比主人更豐富！有韓式炸雞啤酒餐、迷你漢堡包餐以及三色他他Tartare，更有專門為狗狗而設的「狗啤酒」和「狗咖啡」，讓主人和寵物都可以盡情享受！

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Hooment內的人寵俱樂部更提供空間讓毛孩結識新朋友，更有狗狗派對、藝術工作坊、珍禽異獸講座等特別活動，讓主人和寵物都可以互相交流，締造更多人寵之間的回憶！Hooment亦設有生物探索館，展示了各種不同的動物，鼓勵大家「先了解、後飼養」，無論你有寵物或無寵物，一樣可以學到更多！

【Hooment人寵輕食餐獨家7折】

優惠日期：2023年8月1日至2024年8月1日

開放時間：10:00 - 21:00

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３.赤柱日式居酒屋Kome Kushi 人竉輕食享8折優惠

不少人會選擇在假日帶同毛孩子到赤柱後灘放電，靜靜地享受與毛孩的休閑時光。一場來到赤柱，何不吃個飯才離開呢？

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位於赤柱廣場地下的日式居酒屋Kome Kushi是一間寵物友善居酒屋，除了王牌和風鰻魚梳乎厘飯，更主打串燒、壽司卷物、壽喜燒、薄餅等食物。居酒屋當然不會忽略毛孩需要，Kome Kushi為狗狗提供專屬餐單，菜式包括：羽衣甘藍羊肉餅、杞子鴨肉餅、甜椒鹿肉餅。吃完飯更可以在餐廳外的大空地消化一下，充實狗狗的一天！

【Kome Kushi人竉輕食特別優惠】

優惠日期：2023年8月7日至 2024年7月31日

開放時間：12:00－21:00（星期二至星期日）

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4. 西九人氣海景餐廳HOOMAN By The Sea 人寵共享套餐享79折

西九藝術文化公園是不少人周末放狗拍拖好去處，當中HOOMAN By The Sea主打以狗狗為靈感的美式熱狗，以狗的品種命名，有貴婦犬、芝娃娃等，還有FISH & CHIPS、特製健康有機飲品。HOOMAN歡迎寵物內進和主人一起分享美食，推出了多款寵物餐單，如他他Tartare，連狗狗雪糕都有！

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【HOOMAN By The Sea 人寵共享套餐】

優惠日期：2023年8月7日至 2024年7月24日

開放時間：11:00－20:00（星期一至五）／09:00－20:00（星期六、日及公眾假期）

限定79折特別優惠連結：01空間

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