走失汪12年後有消息！接電話告知找到愛犬以為是詐騙　結局好幸福

簡直是奇蹟。一隻白色小狗12年前因為家裡裝修門沒關好從此失蹤，家人就這樣找了好幾年依舊沒有任何消息，絕望的他們放棄了找狗狗的希望，結果近期一通電話打來說狗狗已經被找到了，原先飼主還以為是詐騙電話，半信半疑去收容所結果竟真的看到愛犬，讓飼主一家當場淚崩痛哭。



綜合外媒報導，美國亞利桑那州鳳凰城(Phoenix, Arizona)一隻名叫米尼恩(Minion)的白色小狗在2011年家中裝修的時候因為裝潢工人沒有把後門沒有關好就自己跑出去，從此就這樣失蹤了，米尼恩的飼主為了尋找愛犬花了許多人力物力，也不斷在SNS上張貼尋狗啟事，但多年來總是一無所獲，米尼恩的飼主相當絕望，因此便放棄了找尋愛犬的旅程，認為米尼恩應該已經遭遇不測。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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就在今年8月30日，米尼恩的飼主接獲馬里科帕動物護理及控制組織(Maricopa County Animal Care & Control)打來的一通電話，聲稱他們在路上發現了米尼恩，希望他們能夠趕快前來認領自家狗狗回家，起初米尼恩的飼主還以為是惡作劇詐騙電話，抱著半信半疑的心態前往了收容所，沒想到還真的看到了失散12年的愛犬，米尼恩立刻認出飼主開心撲上前去，這讓米尼恩的飼主一家當場流淚痛哭。

馬里科帕動物護理及控制組織動保人員表示，米尼恩之所以在走失12年多可以重新與飼主團聚，就是因為牠的體內當初有被飼主植入晶片，只是剛好這12年來牠都沒被動保中心的人發現才流浪這麼久，好在晶片成功發揮作用，飼主一家也沒換手機跟電話號碼才得以讓狗狗回家團聚。

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