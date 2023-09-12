藥局買藥時遇到4年前失散愛犬　女子感動哭了：牠居然還記得我

一名女子養的狗狗4年前走失了，這幾年來都很想牠，日前她不舒服到附近藥局買藥，竟然意外在店內看到走丟的愛犬，直呼真是意想不到的緣份。



陸媒報導，四川一名王小姐今年6月因身體不適去藥局買藥，在店裡看到一隻白褐色相間的小狗，覺得很眼熟，跟她4年前走失的狗狗「米奇」長得很像，於是跟藥局老闆聊這隻狗怎麼來的、養多久等等，發現和丟失狗狗的時間和地點都吻合，最終確認就是他們家的米奇，而米奇也認得她，叫名字會搖尾巴。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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王小姐表示米奇後來的主人對牠很好，也認為他們已經有感情了，就讓牠留在那邊，偶爾會偷偷去看牠。今年8月新飼主透露要去外地可能不能養了，問王小姐要不要收編，她二話不說直接答應，於是再一次把米奇帶回家。

相隔4年米奇依然記得王小姐家是哪扇門，也認得她的父母，一見到他們立刻撲上去撒嬌。米奇的舉動也跟小時候一模一樣，聽到爸爸回來的機車聲就要出去迎接，重新回歸的米奇很怕再次失去主人，做什麼事都緊黏媽媽，包括做飯、洗衣服也要跟著。王小姐說這4年來一直都想著米奇，連作夢都出現無數次，如今美夢成真實在太美好了。

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