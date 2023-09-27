姐弟張開雙臂等愛犬選擇最愛是誰 高EQ的牠這樣回應全場瞬間凝結
撰文：聯合新聞網
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論飼主心理陰影面積。最近網路上一段影片瘋傳，一對姐弟在巷口迎接自家的狗狗，兩人同時蹲下張開雙臂，想要測試狗狗比較喜歡誰，沒想到愛犬竟然直接光速穿過兩人中間的縫隙誰也不選，現場尷尬到空氣都凝結了。
綜合陸媒報導，大陸四川一對姐弟在晚上的巷子裡面遛狗，他們決定做個小測試看看自家愛犬比較喜歡誰，只見兩人立刻蹲下張開雙臂，看看狗狗會先撲進誰的懷抱，沒想到狗狗一陣風一般的從兩人中間的小縫一溜菸跑掉，誰都不選的狀況讓這對姐弟超尷尬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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影片在網路上瘋傳，網友留言表示「狗狗是懂得維持平衡的」、「狗狗不想讓飼主姐弟吵架，選了一個最不得罪人的方法」、「狗狗：原來主人是要跟我玩障礙賽喔，了解了」、「這狗狗情商真高，男女飼主都不得罪」。
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