路人想親親愛交友西摩犬　卻遭主人冷淡拒絕　下秒汪變臉大罵起來

不少人在路上如果遇到狗狗或貓咪，會覺得很可愛想上前撫摸，但除了要注意牠們對陌生人可能會有警戒心之外，若是有飼主的毛小孩，基於禮貌也通常會先詢問可不可以接觸。而有網友就分享自己遇到一隻狗狗知道主人不讓牠被別人摸後，竟然表現得超級生氣。



影片中的路人看到有名男子牽著一隻薩摩耶犬準備過馬路，狗狗注意到他們也開心地搖尾巴打招呼，路人原本想上前去摸一下狗狗，卻被狗主人擺擺手拒絕了。有趣的是，此時狗狗竟然回頭朝自己的主人吠叫，似乎很不滿飼主擅自幫牠做決定。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友直呼狗狗的行為看起來真的就像在抱怨主人不讓自己去玩，超有個性的模樣跟一般人對於薩摩耶的印象完全不同，有趣的畫面讓大家紛紛在底下留言：「第一次在薩摩耶臉上看見了不滿的小表情」、「狗：毀我桃花」、「小狗狗也是有自己的思想」、「氣死狗了」。

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