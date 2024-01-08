主人搬家時將狗狗遺留屋內　門外更掛著內有惡犬　破門見牠在哭

愛牠就不要拋棄牠。一戶人家搬家後竟然忘記把愛犬帶走，狗狗就這樣待在成為空屋的家中不肯離去，等到動保志工前來把狗狗救出的時候，狗狗發現自己可能是被飼主拋棄，竟在動保志工面前難過的嗚咽流淚，狗狗什麼都懂的模樣讓在場所有人相當心碎。



根據《The Dodo》報導，美國圖尼卡人道協會（Tunica HumaneSociety）在2023年12月接獲通報，一隻叫做威爾伯(Wilbur)的大型犬在飼主一家搬走後疑似被遺忘在屋子內，已經好幾周沒有人來餵食牠，狗狗狀況相當糟糕已經瘦成皮包骨。協會主管威廉斯（Sandy Williams）接到好心民眾通報疑似有狗狗被遺棄的時候立刻趕往現場，看到屋外寫著「小心惡犬」的告示牌，本來還以為會有什麼猛犬出現，沒想到只是一隻瘦巴巴的大型犬一直盯著自己看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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威廉斯表示，這隻叫做威爾伯的大型犬在飼主一家搬家的時候遭到惡意遺棄，本來牠還以為自己可能只是被飼主忘記了，直到牠看到陌生人的出現才發現飼主已經徹底不要牠，原本可能威風凜凜的牠見到動保志工出現竟開始嗚咽流淚，好一陣子都沒有任何聲音，讓在場所有來救援的志工們都哭了。

威爾伯因為餓了好幾周身形十分憔悴，好在被威廉斯等一眾志工帶回收容所後才開始慢慢好轉，獸醫表示威爾伯因為長期未進食再加上知道自己被遺棄身心受創，恢復時間會比一般狗狗久，好在威爾伯在志工細心照顧下終於恢復求生意志，堅強的對抗自身疾病，最後也找到了新的寄養家庭，準備迎接幸福溫暖的狗生。

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