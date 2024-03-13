耀中耀華內地課程私校待動土　總監：冀25/26年向立會申建校貸款

耀中耀華教育網絡有限公司去年獲分配於天水圍成立本港首間提供內地課程的私校。



「香港耀華學校」項目總監伍德基出席傳媒茶聚時表示，獲教育局批地約一年後，項目尚未動土，仍與地政署交涉包括消防、交通及衛生等問題，正慎重處理中，目前進展良好，爭取按預期目標，最快26/27年開校，又期望日後可拓展增辦高中國際課程。



伍德基指，校方計劃25/26學年底前，向立法會申請建校貸款，不過相信建校進度達約九成，才可提出申請，現時先由校方成立一個建校基金籌募經費。

另外，耀中幼教學院計劃最快明年9月開辦幼教碩士課程和幼教學位教師文憑課程，目前課程尚待審批，學額數目和學費仍未定。

「唔好只係鼓勵香港學生返大灣區」

被問及在港開辦內地課程的吸引力，伍德基表示，項目由教育局催生，應由局方回應。他認為，教育局有責任「唱好」課程，提供政策及配套支持，密切與內地溝通合作，「唔好成日只係鼓勵香港學生返大灣區，大灣區（學生）都可以落嚟嘛，促進兩地交往係最好」政府亦應爭取大灣區「真正共融」，例如簡化過關手續等，令兩地人民往來更多。

伍德基指，內地家長欣賞香港學生讀書相對競爭及壓力較低、靈活性較多，在港開辦內地課程，具有中英雙語教育的優勢，教授普通話和粵語，「真正變咗香港人，有啲香港仔嘅感覺」，課程強調國際視野及中華文化，若學生修讀國際班，更方便內地和海外升學，「進可攻，退可守」。

耀中幼教學院副校長（學術）鄭志強表示，幼教碩士課程內容涵蓋幼教老師培訓、發展心理學、全球教育政策、科技與教育等，即使無持教師資歷的人士均可修讀。

至於幼教學位教師文憑課程，鄭志強指，課程已初步獲教育局「開綠燈」，目前正向學術及資歷評審局申請課程認證，一旦獲得通過，亦會再向社署申請幼兒工作員的認證。