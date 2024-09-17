港隊「世界技能大賽」創歷史佳績　勇奪1金1銀2銅共13獎

香港隊派出37名選手出戰在法國里昂舉行的第四屆「世界技能大賽」，結果在參與的32個項目中，合共奪得13個奬，其中在「櫥窗設計」、「西點製作」中分別贏得金牌及銀牌，另外「飛機維修」以及「雲端運算」奪得2面銅牌。獎牌數目及成績為歷年之冠。



香港知專設計學院的陳詠琪，在「櫥窗設計」奪得金牌，她表示感謝訓練團隊專家的栽培和支持，稱參賽有助提升其技術水平，同時了解行業最新趨勢，助她拓闊未來事業發展空間。（職業訓練局提供）

港隊陣容歷屆最強 「櫥窗設計」奪金

兩年一度的「世界技能大賽」被譽為技能界的奧林匹克，今屆共吸引來自約70個國家及地區的1,400名選手，在62個技能項目中比併。賽事在周日（15日）圓滿結束，香港隊參賽人數及項目均是歷屆最多。香港知專設計學院的活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生陳詠琪在「櫥窗設計」項目中獲得金牌，同時成為香港隊最佳選手，今次亦是香港代表隊連續兩屆在此項目奪得金牌。

陳詠琪獲獎後心情激動，她表示感謝訓練團隊專家的栽培和支持，稱參賽有助提升其技術水平，同時了解行業最新趨勢，助她拓闊未來事業發展空間。

國際廚藝學院西式包餅及糖藝高級文憑畢業生姚浩民，在「西點製作」項目中獲得銀牌。（職業訓練局提供）

首戰「飛機維修」 即奪銅牌

另外在「西點製作」項目中獲得銀牌的，是來自國際廚藝學院的西式包餅及糖藝高級文憑畢業生姚浩民。而香港首次派代表參與的「飛機維修」項目，就由香港專業教育學院的飛機維修工程高級文憑畢業生黃富東，取得銅牌。

香港隊另一面銅牌，是由雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生温嘉智，在「雲端運算」項目上取得。

香港專業教育學院飛機維修工程高級文憑畢業生黃富東在香港首次派代表參與的「飛機維修項目獲得銅牌。（職業訓練局）

一生只能參賽一次 機會難得

每名選手一生人只可參加「世界技能大賽」一次，機會難得，他們說最難忘的是能與世界各地的技能選手切磋技術，認識不少頂尖年輕精英，又見識到各地的最新技術發展，讓他們眼界大開。而今次獲奬讓他們更認清事業發展方向，希望未來在其專業領域上發光發亮。

教育局局長蔡若蓮於里昂「世界技能大賽」觀賽 。（職業訓練局）

教育局局長蔡若蓮親赴法國 打氣支持

香港隊亦在10個項目奪得優異獎章，包括「3D遊戲技藝 」、「烘焙」、「時裝科技」、「平面設計科技」、「信息網絡佈線」、「細木」、「機電一體化」、「流動應用程式開發」、「餐飲服務」、「焊接」。另外今屆世界技能大賽亦設有展示項目，香港隊於「軌道車輛技術」取得第二名。

教育局局長蔡若蓮這次亦親赴里昂觀賽為香港選手打氣，並頒發獎項予得獎選手。她表示衷心祝賀代表隊取得卓越成績，刷新了香港自1997年首次參加世界技能大賽以來的獎牌數目及成績，為港爭光。