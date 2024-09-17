港隊「世界技能大賽」創歷史佳績 勇奪1金1銀2銅共13獎
香港隊派出37名選手出戰在法國里昂舉行的第四屆「世界技能大賽」，結果在參與的32個項目中，合共奪得13個奬，其中在「櫥窗設計」、「西點製作」中分別贏得金牌及銀牌，另外「飛機維修」以及「雲端運算」奪得2面銅牌。獎牌數目及成績為歷年之冠。
港隊陣容歷屆最強 「櫥窗設計」奪金
兩年一度的「世界技能大賽」被譽為技能界的奧林匹克，今屆共吸引來自約70個國家及地區的1,400名選手，在62個技能項目中比併。賽事在周日（15日）圓滿結束，香港隊參賽人數及項目均是歷屆最多。香港知專設計學院的活動、展覽及表演場景設計高級文憑畢業生陳詠琪在「櫥窗設計」項目中獲得金牌，同時成為香港隊最佳選手，今次亦是香港代表隊連續兩屆在此項目奪得金牌。
陳詠琪獲獎後心情激動，她表示感謝訓練團隊專家的栽培和支持，稱參賽有助提升其技術水平，同時了解行業最新趨勢，助她拓闊未來事業發展空間。
首戰「飛機維修」 即奪銅牌
另外在「西點製作」項目中獲得銀牌的，是來自國際廚藝學院的西式包餅及糖藝高級文憑畢業生姚浩民。而香港首次派代表參與的「飛機維修」項目，就由香港專業教育學院的飛機維修工程高級文憑畢業生黃富東，取得銅牌。
香港隊另一面銅牌，是由雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生温嘉智，在「雲端運算」項目上取得。
一生只能參賽一次 機會難得
每名選手一生人只可參加「世界技能大賽」一次，機會難得，他們說最難忘的是能與世界各地的技能選手切磋技術，認識不少頂尖年輕精英，又見識到各地的最新技術發展，讓他們眼界大開。而今次獲奬讓他們更認清事業發展方向，希望未來在其專業領域上發光發亮。
教育局局長蔡若蓮親赴法國 打氣支持
香港隊亦在10個項目奪得優異獎章，包括「3D遊戲技藝 」、「烘焙」、「時裝科技」、「平面設計科技」、「信息網絡佈線」、「細木」、「機電一體化」、「流動應用程式開發」、「餐飲服務」、「焊接」。另外今屆世界技能大賽亦設有展示項目，香港隊於「軌道車輛技術」取得第二名。
教育局局長蔡若蓮這次亦親赴里昂觀賽為香港選手打氣，並頒發獎項予得獎選手。她表示衷心祝賀代表隊取得卓越成績，刷新了香港自1997年首次參加世界技能大賽以來的獎牌數目及成績，為港爭光。