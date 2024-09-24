全球首個AI大模型科學衞星發射成功　聚焦探測探測香港及大灣區

首個由中文大學設計的對地監測衞星「香港青年科創號」，今日（24日）在山東海陽東方航天港成功發射進入太空軌道，是全球首顆人工智能（AI）大模型科學衞星。衛星由創新科技署資助，搭載了解像度精確至一米以內的「亞米級」高分辨光學遙感相機，日後將聚焦探測包括香港及大灣區附近一帶的環境及地理資訊。



國際首個由中大設計的AI科學衞星

在國家航天局、國家科學技術部相關部門指導下，中大聯同國星宇航研發的「香港青年科創號」衞星於2024年9月24日由捷龍三號運載火箭搭載，在山東海陽東方航天港成功發射進入太空軌道。

「香港青年科創號」是香港首顆由中大直接參與設計、研發及數據接收的對地監測衞星，具備高解析度對地遙感觀測，可服務於香港、大灣區乃至全球災害回應、智慧城市、碳中和、低空經濟等領域。

中大校長段崇智教授表示，成功研發並發射了首顆中大衞星，標誌著中大在航天及AI大模型技術突破，未來將持續深化與國家在航天領域的合作，共同推動衞星技術。

衞星可快速獲取監測數據 有助研究

有份參與衞星設計和研發地理與資源管理學系碩士生莫可怡表示，自己主力研究生態環境遙感監測，通過設計可見光波段和相應的AI算法，可以很快便獲取高質量的監測數據，期望數據可應用到研究之中。