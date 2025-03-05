港辦國際人工智能程式設計精英挑戰賽　全球AI精英齊聚深化合作

由歐美同學基金會、國際人工智能及數據產業協會聯合主辦，常春藤國際教育承辦，立法會議員黃錦輝、郭玲麗作為創始人之一的2025國際人工智能程式設計精英挑戰賽（IAEPC）日前在香港中文大學完滿落幕。決賽匯聚不同國家和地區的選手、專家和學者，讓多元的文化背景、編程理念和技術思路在香港碰撞交融，為全球人工智能領域的交流合作注入了新的活力，也為中國在人工智能領域持續引領創新、深化國際合作奠定了堅實基礎。



2025國際人工智能程式設計精英挑戰賽（IAEPC）日前在香港中文大學完滿落幕，IAEPC 戰略發展委員會副主席、立法會議員郭玲麗(右一)頒獎予勝出者。

是次賽事的預賽於1月在線上進行，獲得來自117個國家和地區的逾兩萬名選手參與。經過層層激烈角逐後，最終由來自12個國家和地區的28名頂級選手脫穎而出，闖入決賽。這些決賽選手大多曾榮獲全球各類編程競賽的總冠軍，亦是國際優秀青年AI精英。

為期兩日的決賽於中文大學舉行，期間不同國家和地區的選手、專家、學者等齊聚一堂，使多元的文化背景、編程理念和技術思路互相碰撞交融。各地選手不僅帶來了先進的技術和獨特的創意，還分享了各地人工智能發展的現狀與趨勢。

參賽選手們參加了由IAEPC 戰略發展委員會主席、立法會議員黃錦輝主持的圓桌會議，深入探討人工智能對當今社會與科技的影響。

賽事結束後，參賽選手們參加了由黃錦輝主持的圓桌會議，來自不同國家和地區的選手們圍繞人工智能對當今社會與科技的影響展開深入探討，為全球人工智能的發展與應用積極建言獻策，共同展望AI科技創新和智能社會的美好遠景，並形成了人工智能向善發展的共識，確保AI始終服務於人類文明進步。