津醇細語｜不同背景，共同成長：我們的校園就是一個大世界

文：寶覺小學鍾麗金校長

一天，我如常在校園巡視，輕步走到二年級的課室窗外。外籍老師正在黑板寫下一句簡單的英文，鼓勵學生分享喜好。學生接連站起來，用流利的英語雀躍發言。這時，輪到一位剛轉校的本地華語生。作為班上少數的華語面孔，面對來自世界各地的非華語同學，他顯得有點羞澀，低着頭沉默了幾秒。他望望老師，再看看周圍充滿鼓勵眼神的同學，終於鼓起勇氣，輕聲說：「I like playing football.」這句話很短，卻換來了熱烈的掌聲。一位印度裔同學立刻用英語笑着回應，熱情邀請他小息時一起到操場踢足球。我在窗外露出欣慰的微笑，這短短一幕，正是我每天見證的奇妙化學反應。



（作者提供）

在我們的校園裏，學生的組成非常特別，匯聚了十多個不同國籍的面孔，大部分是非華語學生。正因如此，英語自然成為了學生溝通的共同語言。走進這裏，耳邊充斥着友善的英語交談，儼如置身於一所「本地國際學校」。許多家長為尋求全英語語境而煞費苦心，但在這裏，這種沉浸式的語言環境是渾然天成的。起初，本地華語生面對全英語環境難免感到陌生，但我們在課程中加入了大量互動協作元素。非華語同學總主動成為學習夥伴，用豐富的肢體語言耐心解釋英文；反之，在中文課上，本地學生也自豪地化身為「小導師」。這種跨越語言的同儕互助，讓華語學生的英語能力突飛猛進。幾個月後，那位男孩已能自信地用英語與同學討論足球趣事，這種由心而發的自信，是補習班無法賦予的。

許多家長為尋求全英語語境而煞費苦心，但在這裏，這種沉浸式的語言環境是渾然天成的。 鍾麗金校長

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除了得天獨厚的英語語境，我們還注重培養學生的多語能力。在課外活動中，學校特別開設了西班牙文班，讓本地生與不同膚色的學生聚在一起，跟着老師學習熱情的西班牙問候語。當學生能自信地穿梭於不同語言之間，一顆具備全球視野的種子，已在他們心中悄悄發芽。與此同時，這份共融精神更深深扎根於校園日常。學校每年都會舉辦多姿多彩的文化節慶：在印度的排燈節（Diwali）和侯麗節（Holi），學生會換上絢麗的傳統服飾，分享民族美食；在尼泊爾的達善節（Dashain），學生會細心體會當地人對大自然恩賜的珍視；到了農曆新年，便輪到本地學生化身為文化大使，帶領非華語同學寫揮春、剪窗花，甚至一起體驗傳統粵劇文化，學習簡單的造手身段與戲曲唱段，讓中華文化的獨特魅力，在多元的校園中璀璨綻放。

在不同語言交織的校園裏，學生學會的不只是知識，更是尊重與包容。對本地華語學生而言，走進這個校園最初或許需要踏出舒適圈的勇氣，但只要願意張開雙手，便會收穫無比廣闊的世界。回望當初那位輕聲說出喜歡踢足球的男孩，如今已是能在多文化中穿梭自如的自信學生。作為校長，我深信我們的校園正等待更多願意擁抱世界的孩子加入，共同譜寫動人的成長故事。

在不同語言交織的校園裏，學生學會的不只是知識，更是尊重與包容。 鍾麗金校長

香港津貼小學議會主席、寶覺小學鍾麗金校長（後排中）。（作者提供）

作者介紹：



香港津貼小學議會主席、寶覺小學鍾麗金校長

現為寶覺小學校長，以及津貼小學議會主席、香港資助小學校長會名譽主席、灣仔區校長聯會副主席。深耕基礎教育三十餘載。現兼任「教師及校長專業發展委員會」委員、民政及青年事務局「家庭議會」委員等多職，深耕教育發展、兒童保護、社會服務領域，踐行育人使命。



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。



議會希望透過《津諄細語》這個專欄，分享學校的故事、學生的經歷與教育者的體會，記錄小學的教育理念與學生成長軌跡，讓讀者更全面了解香港小學教育的現況。

