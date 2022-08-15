女領隊讀建造學院走入地盤　未畢業已獲聘：未來10年唔會無嘢做

大學聯招（JUPAS）結果上周揭盅，部份沒有「着落」考生或對前路感到迷惘。香港建造學院今年與都會大學等院校落實合作，畢業生完成兩年高等文憑課程後，可升讀相關工程學士學位。建造學院又指，近年高等文憑等課程畢業生就業率近100%，收入介乎1.6萬至2萬元。

就讀建造學院工料測量高等文憑的潘淑瑩於香港大學數學系畢業，其後投身旅遊業擔任領隊一年，不過2020年遇上新冠肺炎，旅遊業被「冰封」，她在親友推薦下入讀建造學院。潘現時獲承建商聘為學徒，月入逾兩2萬元。她又預料政府未來有多項大型工程：「會帶起成個建造業，未來10年都唔會無嘢做。」



香港建造學院今年與都會大學等院校落實合作，畢業生完成兩年高等文憑課程後，可升讀相關工程學士學位。（黃金棋攝）

完成建造學院可銜接都大、珠海或THEi學位課程

香港建造學院設有建造證書、建造文憑及高等文憑等課程，均獲資歷架構認可。香港建造學院助理院長萬家輝今日（15日）表示，學院今年與香港都會大學、珠海學院及職業訓練局VTC香港高等教育科技學院(THEi)簽訂合作備忘錄，完成兩年高等文憑課程後可升讀相關學位課程，包括都大的土木及環境工程榮譽工學士等。

建造學院課程免學費兼有津貼 8.20招生

萬表示，建造證書、建造文憑及高等文憑共設600個名額，課程不但免學費，學生每個月更可獲3,600元至4,800元的津貼。他稱高等文憑課程畢業生就業率近100%，而收入則介乎1.6萬元至2萬元。萬又指現時部份學科如工料測量及機械維修等已滿額，學院將於8月20日舉行招生日，除了應屆文憑試畢業生外，歡迎待業人士參與。當日即場設面試，他提醒有意報讀人士須先了解行業資訊，作好準備。

潘淑瑩（左）於大學畢業擔任領隊一年，2020年在親友推薦下入讀建造學院。右為建造文憑 （機械維修）學生張嘉欣。（黃金棋攝）

工料測量高等文憑學生已獲月薪2萬元工作職位

潘淑瑩2020年起入讀工料測量高等文憑，還有數個月才畢業，現時已獲一間總承建商招聘作學徒，月薪逾2萬元。她於港大畢業後，投身旅遊業擔任領隊，不過遇上新冠肺炎後頓失工作。她指在親友推薦下入讀建造學院，更形容是契機：「畀個機會自己，搵到一個真正嘅事業。」

形容工作如地盤會計師：唔使日曬雨淋適合女仔

潘又笑言工料測量有如地盤中的會計師，計算物料成本，「唔使日曬雨淋，好適合女仔做。」至於與旅遊業的分別，她認為工程界有大量機遇，政府及港鐵等未來亦有多項大型工程，「未來10年都唔會無嘢做。」她計劃完成課程後會繼續進修，將修讀與工料測量有關的碩士課程，考取專業測量師資格。

建造業議會執行總監鄭定寕（右）。（黃金棋攝）

建造業議會目今年培訓一萬前線工人

建造業議會執行總監鄭定寕預料，政府及私人市場的建造量，未來每年可達3,000億元，故建造業中每個職級都急需人手，笑言學院「證書課程畢業生好搶手」。他又指，建造業議會亦計劃提升培訓量，今年目標為培訓一萬名前線工人，並希望推動高科技建築技術如組裝合成法等。

建造業議會指現時本港疫情回落，疫苗接種率亦較高，議會每日監察工人上班數目，不認為現時疫情有大影響。（資料圖片）

被問到疫情對建造業的影響，鄭回應指年初爆發第五波時對行業有影響，「當時工人中咗，工地爆疫要清潔停工一兩日。」至現時本港疫情回落，疫苗接種率亦較高，議會每日監察工人上班數目，不認為現時疫情有大影響。

至於輸入外勞方面，他指本港一直設行之有效計劃，地盤承辦商如覺得某個工種在港缺乏人手，可作出申請，議會亦會不時檢討工種缺乏情況。