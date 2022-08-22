紅十字會甘迺迪中心製下巴控制電動輪椅　助患病學生重獲行動自由

香港紅十字會甘迺迪中心在第55屆聯校科學展覽中，展出「下巴控制電動輪椅」，展品以低廉成本用普通電動輪椅改裝而成，讓學生可以有負擔得起的優質行動輔助器具，重拾行動自由。中心更設計出特別的運動項目，訓練學生們使用輪椅之餘，亦希望他們可以找到終身運動的興趣。



香港紅十字會甘迺迪中心於第55屆聯校科學展覽展出由學校職業治療師發明的「下巴控制電動輪椅」，旨在照顧殘疾人士日常需要。（劉雅項攝）

一連六日的第55屆聯校科學展覽於中央圖書館展覽館舉行，在眾多中學生參賽的作品中，香港紅十字會甘迺迪中心則展出由學校職業治療師發明的「下巴控制電動輪椅」，旨在照顧殘疾人士日常需要。

發明人表示，香港紅十字會甘迺迪中心有些學生患有嚴重四肢痙攣型腦癱或肌肉營養不良症，這些嚴重病患剝奪了學生四處走動的自由，甚至無法使用輪椅代步。針對頭部還有活動能力的學生，她利用普通電動輪椅的手制改裝成能以下巴控制方向的裝置，使部分病患學生能夠以下巴控制自動輪椅。

她又提到，現時市面上的特製電動輪椅價錢昂貴，一般由十幾萬至二十萬不等，而她用低廉的成本改裝普通電動輪椅，能減大幅輕學校和家庭的經濟負擔。

為了令學生可以更快適應使用「下巴控制電動輪椅」，中心還設計了「硬地滾球＋管道」運動。該項運動有助學生訓練頸部肌肉和頭部活動，能更得心應手地使用輪椅，也希望學生能藉此找到終身運動的興趣。