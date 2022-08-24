理大85周年校慶　主校門揭幕　李家超：積極培育本地人材發展創科

為慶祝香港理工大學85周年校慶，校方將校園A座的校門重新設計成主校門，並於今日（24日）舉行揭幕禮。主禮嘉賓行政長官暨理大校監李家超致辭時指，理大多年的發展得到各方面肯定，培訓出不少領袖先驅，理大又積極配合國家的十四五規劃，支持香港成為創科中心。

李家超又引述國家主席習近平7月1日訪港時表示，要特別關心關愛，培育青年人，指出不但要向外搶人材，亦要積極培育本地人材，才可讓香港的創科發展生生不息。



香港理工大學主校門揭幕典禮

理大將校園A座的校門重新設計成主校門，揉合了柱廊設計及紅磚建築風格，入口左側設有植物綠化牆，以及主樓梯上設有垂片天花，增加理大校園的現代氣息。

理大今日為新校門舉行揭幕禮，特首李家超致辭時指，很高興可以一同見證主校園揭幕，為理大揭開新篇章。他又提到理大多年的發展得到各方面肯定，培訓不少領袖先驅，理大又積極配合國家的十四五規劃，支持香港成為創科中心，當中包括參與國家為首的採集月球土壤任務。

李家超指出在創科發展上不但要向外搶人材，亦要積極培育本地人材，才可讓香港的創科發展生生不息。（余俊亮攝）

李家超又引用國家主席習近平7月1日訪港時表示，要特別關心關愛，培育青年人，大專院校肩負起培育新一代的責任，教導學生國家安全等認識，他形容「青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，在創科發展上不但要向外搶人材，亦要積極培育本地人材，才可讓香港的創科發展生生不息。他其後又與在場學生交流，並一同自拍打卡。

理大校董會主席林大輝則指出，理大現有9大學院，教職員超過6000人，過往有超過44萬畢業生，成為各界專業範疇中流砥柱。他又提到2019年11月的反修例風波，令主校門及廣場滿目瘡痍，殘破不堪，學校運作被迫停頓，令人痛心，事件最後在校方及政府合作下得到解決，他相信理大在政府支持下可創造更大輝煌，邁向下一個85周年。主校門的揭幕，標誌理大踏入新發展階段。

香港理工大學主校門揭幕典禮

理大校長滕錦光表示，理大除追求學術上的成就外，亦重視對學生的價值觀教育，除了在課程中納入國民教育內容外，亦要求本科生必修一科中國歷史或文化方面的科目。今年是85周年，下階段會繼續努力將香港建設成國際創科中心，以為國家的科技發展作出更大貢獻。

理大85周年校慶於去年11月開始，並有多個活動即將舉行，包括理大榮休校長潘宗光和香港故宮文化博物館館長吳志華主持的公開講座，以及理大校友、師生與親友一同參與的運動同樂日。壓軸的理大85周年晚宴則將於今年11月舉行。